Estados Unidos vs Paraguay se enfrentan en el estadio Los Ángeles por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026 este viernes 12 de junio. El encuentro marcará el debut del anfitrión principal, dirigido por Mauricio Pochettino, ante la Albirroja de Gustavo Alfaro, que regresa a la cita mundialista tras 16 años de ausencia. ¿Qué canales transmiten el partido de Paraguay en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Estados Unidos vs Paraguay según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Estados Unidos vs Paraguay el viernes 12 de junio por fecha 1 del grupo D del Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles.

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 12 de junio del 2026 desde el Estadio Los Ángeles.

Para Paraguay, el partido de Estados Unidos vs Paraguay será transmitido a través de GEN, Trece, POPU TV y Unicanal por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.

El partido de Estados Unidos vs Paraguay será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, el partido de Estados Unidos-Paraguay, será transmitido a través de DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.

México: 19:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

España: 3:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 8:00 PM DirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium México 7:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas y ViX. Estados Unidos 9:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 10:00 PM Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 8:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 8:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 9:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 9:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 9:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 10:00 PM Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 10:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 10:00 PM GEN, Trece, POPU TV y Unicanal Puerto Rico 7:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 7:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 7:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 7:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 7:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 7:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 7:00 PM ViX y Tigo Sports España 7:00 PM DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV

Horario, TV y dónde ver en vivo el Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026

Fecha: viernes 12 de junio del 2026

viernes 12 de junio del 2026 Partido: Estados Unidos vs Paraguay

Estados Unidos vs Paraguay Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR)

19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, La 1 RTVE, Telefe, Canal 5, GEN, Trece , POPU TV, Unicanal y Tigo Sports

DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, La 1 RTVE, Telefe, Canal 5, GEN, Trece POPU TV, Unicanal y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Los Ángeles

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

América TV

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Las Estrellas y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Las Estrellas

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

TyC Sports

Telefe

Flow TV

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Gol Caracol

RCN

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN, Trece y Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV.

Gen

Trece

POPU TV

Unicanal

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, La 1 RTVE, y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX