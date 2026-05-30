Estados Unidos vs Senegal EN VIVO se enfrentan este domingo 31 de mayo en un amistoso internacional clave previo al Mundial 2026. Si buscas qué canal transmite el partido, dónde verlo en TV o cómo verlo online, aquí tienes toda la información completa y actualizada.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Senegal EN VIVO por TV?

El partido Estados Unidos vs Senegal EN VIVO se podrá ver en televisión en varios canales oficiales, especialmente en territorio estadounidense:

Telemundo (señal principal en español)

(señal principal en español) Universo (cobertura completa y previa)

Ambas señales tendrán transmisión en vivo con narración en español y programación especial antes y después del partido.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Estados Unidos vs Senegal el domingo 31 de mayo por amistoso rumbo al Mundial 2026 en el Bank of America Stadium. / Robin Alam/ISI Photos

¿Cómo ver Estados Unidos vs Senegal ONLINE y por streaming?

Si prefieres ver Estados Unidos vs Senegal EN VIVO por internet, estas son las opciones disponibles:

Peacock → streaming oficial en español

→ streaming oficial en español App de Peacock en Smart TV, celular, tablet y PC

El partido estará disponible en esta plataforma con cobertura completa y posibilidad de verlo desde cualquier dispositivo compatible.

Canales y streaming para ver Estados Unidos vs Senegal, según país

Para mejorar tu búsqueda rápida, aquí tienes dónde ver el partido según región:

Estados Unidos

Telemundo

Universo

Peacock

TNT / truTV (en inglés)

Latinoamérica (Sudamérica)

ESPN

Disney+ Premium (streaming)

México

TUDN

Univisión

Streaming vía plataformas asociadas

¿A qué hora ver Estados Unidos vs Senegal EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 2:30 p.m.

México: 1:30 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:30 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 4:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

Cómo ver Estados Unidos vs Senegal EN VIVO desde tu celular

Para quienes buscan “ver Estados Unidos vs Senegal online gratis” o desde el móvil:

Descarga la app de Peacock

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También puedes verlo vía apps de TV como ESPN o servicios de cable digital

Esto permite seguir el partido en tiempo real desde cualquier lugar.