Por Joao Muñoz Tineo

se enfrenta a este martes 14 de julio por la primera semifinal del en Dallas. Ambas selecciones llegan en un gran momento futbolístico y con sus figuras; Kylian Mbappé y Lamine Yamal, buscarán la clasificación a la gran final. En el último partido que ambos se enfrentaron, la selección española se impuso por 5-4 en las semis de la Nations League. ¿Qué canales transmiten la semifinal, Francia vs. España por Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Francia vs. España según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Francia vs. España el martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde el Estadio Dallas.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Francia vs. España el martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde el Estadio Dallas.

¿Qué canal transmite Francia vs. España EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs. España EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 14 de julio del 2026 desde el Estadio Dallas.

Para España, el partido de España vs. Bélgica será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV por TV Abierta, cable y streaming.

El partido de Francia vs. España será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX.

En Perú, el partido de Francia-España, será transmitido a través de América TV, Paramount+, DirecTV, DGO y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Francia vs. España por Mundial 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
  • México: 13:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
  • España: 21:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Francia vs. España EN VIVO por Mundial 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú2:00PMAmérica TV, DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+
México1:00 PMTUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX
Estados Unidos3:00 PMFOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Argentina4:00 PMTV Pública, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
Ecuador2:00 PMTeleamazonas, DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium
Colombia2:00 PMCaracol TV, RCN, Win Sports, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
Chile3:00 PMChilevisión, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
Venezuela3:00 PMinter, Televen, DirecTV Sports, Paramount+
Bolivia3:00 PMRed Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
Uruguay4:00 PMCanal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
Brasil4:00 PMDisney+ Premium y CazéTV
Paraguay4:00 PMGen, Unicanal y Trece
Puerto Rico1:00 PMTelemundo y NAICOM
Nicaragua1:00 PMViX y Tigo Sports
Guatemala1:00 PMFOX, Canal 10 y Tigo Sports
Costa Rica1:00 PMTeletica Canal 7, ViX y FOX+
República Dominicana1:00 PMCDN Deportes y Pio Deportes
Honduras1:00 PMTelecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, ViX y HRN
El Salvador1:00 PMCanal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports y ViX
España9:00 PMRTVE, DAZN, La 1 y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Francia vs. España por Mundial 2026

  • Fecha: martes 14 de julio del 2026
  • Partido: Francia vs. España
  • Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: Gol Caracol, Chilevisión, DirecTV, América TV, RTVE, La 1, DAZN y Tigo Sports
  • Streaming: Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+
  • Estadio: Dallas

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

  • DAZN
  • Movistar+
  • RTVE
  • La 1

¿En qué canal transmiten Francia vs. España hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV
  • América TV
  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • TUDN
  • Canal 5
  • TV Azteca 7
  • ViX

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TV Pública, Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • TV Pública
  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Paramount+
  • Flow Sports

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN, Win y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV
  • Gol Caracol
  • RCN
  • Win
  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas, DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • Teleamazonas
  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV, Canal 5, DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • AUF TV
  • Canal 5
  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Chilevisión
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen, inter y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • Televen
  • inter
  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen.

  • Unicanal
  • Trece
  • Gen

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

  • Red Uno
  • Unitel
  • Tigo Sports
  • Entel TV

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

  • FOX Network
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Tubi
  • FOX One
  • SiriusXM FC
  • Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, Canal 10 y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • FOX
  • Canal 10
  • ViX

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, Teletica Canal 7 y FOX+, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • Teletica 7
  • FOX+
  • ViX

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX
  • Canal 4
  • TCS

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Francia vs. España EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, Telemetro, Medcom GO y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • RPC
  • TVMax
  • Telemetro
  • Medcom GO
  • ViX

¿Cuándo se juega el Francia vs. España por Mundial 2026?

El partido entre Francia vs. España por semifinal del Mundial 2026 se juega el viernes 10 de julio de 2026 en el estadio Dallas.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.