Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda jornada del grupo I del Mundial 2026 en el Estadio Filadelfia. El equipo comandado por Kylian Mbappé empezó con el pie derecho la Copa del Mundo, luego de vencer por 3-1 a Senegal, por otro lado, Irak no tuvo la misma suerte y cayó goleado 4-1 frente a Noruega, que por el momento es líder del grupo. ¿Qué canales transmiten el partido de Francia vs Irak en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Francia vs Irak según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Francia vs Irak EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs Irak EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 22 de junio del 2026 desde el Estadio Filadelfia.
Para Perú, el partido de Francia vs Irak será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por cable y streaming.
El partido de Francia vs Irak será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
En España, el partido de Francia vs Irak, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Francia vs Irak por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 18:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 17:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 16:00 horas.
- México: 15:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 17:00 horas.
- España: 23:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Francia vs Irak EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|4:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|México
|3:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|5:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|6:00 PM
|Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
|Ecuador
|4:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Colombia
|4:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Chile
|5:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Venezuela
|5:00 PM
|DirecTV, DGO e inter
|Bolivia
|5:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|6:00 PM
|AUF TV, DirecTV, DGO y Paramount+
|Brasil
|6:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|6:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|3:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|3:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|11:00 PM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Francia vs Irak por Mundial 2026
- Fecha: lunes 22 de junio del 2026
- Partido: Francia vs Irak
- Hora: 15:00 (MEX); 17:00 ET (USA); 16:00 (PER/COL/ECU); 18:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Vix, Paramount, DGO
- Estadio: Filadelfia
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partidoFrancia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- AUF TV
- Paramount+
- DGO
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por inter y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
- inter
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Irak EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Francia vs Irak por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Francia vs Irak por Mundial 2026?
El partido entre Francia vs Irak se juega el lunes 22 de junio de 2026 en el estadio Filadelfia.