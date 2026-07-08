Francia enfrenta a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 este jueves 9 de julio en Boston. El equipo comandado por Kylian Mbappé se mantienen invictos en la Copa del Mundo, de 5 partidos jugados ha ganado absolutamente todos y solo le han anotado en una ocasión. Por otro lado, Marruecos, de la mano de su capitán Hakimi, eliminó a Países Bajos y Canadá respetciamente y esperan dar un nuevo batacazo en la Copa del Mundo. ¿Qué canales transmiten Francia vs. Marruecos por Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Francia vs. Marruecos según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Francia vs. Marruecos EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs. Marruecos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 9 de julio del 2026 desde el Estadio Boston.
Para Perú, el partido de Francia vs. Marruecos será transmitido a través de DGO, Dinsey+ Premium, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.
El partido de Francia vs. Marruecos será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.
En España, el partido de Francia-Marruecos, será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
- México: 14:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 16:00 horas.
- España: 21:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Francia vs. Marruecos EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|3:00PM
|DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+
|México
|2:00 PM
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX
|Estados Unidos
|4:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|5:00 PM
|Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|3:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 PM
|Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|4:00 PM
|DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|4:00 PM
|inter, DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|4:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|5:00 PM
|Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|5:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|5:00 PM
|Gen, Unicanal y Trece
|Puerto Rico
|2:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|2:00 PM
|FOX, Canal 10 y Tigo Sports
|Costa Rica
|2:00 PM
|Teletica Canal 7, ViX y FOX+
|República Dominicana
|2:00 PM
|CDN Deportes y Pio Deportes
|Honduras
|2:00 PM
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, ViX y HRN
|El Salvador
|2:00 PM
|Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports y ViX
|España
|9:00 PM
|RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo elFrancia vs. Marruecos por Mundial 2026
- Fecha: jueves 9 de julio del 2026
- Partido: Francia vs. Marruecos
- Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Gol Caracol, RCN, DirecTV, América TV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, DAZN y Tigo Sports
- Streaming: Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Boston
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca Deportes
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV
- Gol Caracol
- RCN
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV, Canal 5, DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- AUF TV
- Canal 5
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- DGO
- Disney+ Premium
- Chilevisión
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
- DirecTV Sports
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen.
- Unicanal
- Trece
- Gen
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
- RTVE
- La 1
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. MarruecosEN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Francia vs. Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Francia vs. Marruecos por Mundial 2026?
El partido entre Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se juega el jueves 9 de julio de 2026 en el estadio Boston.
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