Francia y Noruega se enfrentan hoy, viernes 26 de junio por la tercera jornada del I del Mundial 2026 en el Estadio Boston. El ‘Equipe de France’ parte como claro favorito para ganar el grupo, sin embargo, el equipo comandado por Erling Haaland busca dar el batacazo y clasificar como primero a la siguiente ronda. Ambas selecciones sumaron 6 puntos en las dos primeras jornadas y definirás al ganador del grupo en Boston. ¿Qué canales transmiten el partido de Francia vs. Noruega en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Francia vs. Noruega según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Francia vs. Noruega EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs. Noruega EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 26 de junio del 2026 desde el estadio Boston.
Para Perú, el partido de Francia vs. Noruega será transmitido a través de América TV, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Francia vs. Noruega será televisado por DirecTV, DGO, y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.
En España, el partido de Francia vs. Noruega, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Francia vs. Noruega por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Francia vs. Noruega EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 PM
|América TV, DirecTV, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|1:00 PM
|ViX.
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 PM
|Win Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|3:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 PM
|DirecTV y DGO
|Bolivia
|3:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|DirecTV, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|4:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|4:00 PM
|GEN, Trece
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|9:00 PM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Francia vs. Noruega por Mundial 2026
- Fecha: viernes 26 junio del 2026
- Partido: Francia vs. Noruega
- Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Chilevisión, Telefe, TyC Sports, GEN, Trecey Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount+, DGO, fuboTV
- Estadio: Boston.
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+
- América TV
- DirecTV
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe, TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.
- Telefe
- TyC Sports
- DirecTV
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount y DGO.
- Win Sports
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- AUF TV
- Paramount+
- DGO
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- Chilevisión
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por inter y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- DGO
- inter
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Francia vs. Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Francia vs. Noruega por Mundial 2026?
El partido entre Francia vs. Noruega se juega el viernes 26 de junio de 2026 en el estadio Boston.
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