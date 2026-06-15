Francia vs Senegal se enfrentan en el MetLife Stadiumm, ubicado en el estado de Nueva York, por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026 este martes 16 de junio. Este partido marcará el debut de los ‘galos’ en la Copa del Mundo y buscarán sumar los primeros tres puntos para reafirmar su condición de favorito. Por su parte, el combinado africano quiere hacerse fuerte en la cita mundialista y va por la sorpresa. ¿Qué canales transmiten el partido de Francia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Francia vs Senegal según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Francia vs Senegal EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs Senegal EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 16 de junio del 2026 desde el MetLife Stadium, Nueva York.
Para Perú, el partido de Francia vs Senegal será transmitido a través de América TV, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo online por la plataforma de ViX.
El partido de Francia vs Senegal será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.
En España, el partido de Francia-Senegal será transmitido a través de DAZN, RTVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Francia vs Senegal EN VIVO por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Francia vs Senegal EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 PM
|DirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|1:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 PM
|Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|3:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 PM
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|3:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|4:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|4:00 PM
|GEN y Trece
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|1:00 PM
|Canal 10, Tigo Sports, FOX y ViX
|Guatemala
|1:00 PM
|Tigo Sports y ViX
|Costa Rica
|1:00 PM
|Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+ y ViX
|República Dominicana
|1:00 PM
|ViX y Pio Deportes
|Honduras
|1:00 PM
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, FOX, Tigo Sports y ViX
|El Salvador
|1:00 PM
|Canal4, TCS GO, FOX, Tigo Sports y ViX
|España
|9:00 PM
|DAZN, RTVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Horario, TV y dónde ver en vivo el Francia vs Senegal por Mundial 2026
- Fecha: Martes 16 de junio del 2026
- Partido: Francia vs Senegal
- Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, América TV, DAZN, Teleamazonas, La 1 RTVE, Canal 5, GEN, Trece, AUF TV y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: MetLife Stadium
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- América TV
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Radio Nacional de Colombia y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Radio Nacional
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- Televen
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN+.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, RTVE La 1, fuboTV y La 2 Cat, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y Movistar+.
- DAZN
- RTVE La 1
- fuboTV
- La 2 Cat
- RTVE Play
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telecadena 7 y 4, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DTVC+ y ViX.
- Tigo Sports
- Telecadena 7 y 4
- FOX
- DTVC+
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 10, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Canal 10
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teletica Canal 7 y TDMAX señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+ y ViX.
- Teletica Canal 7
- TDMAX
- FOX+
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Francia vs Senegal EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, Medcom, FOX y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- RPC
- TVMax
- Medcom
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Francia vs Senegal por Mundial 2026?
El partido entre Francia vs Senegal se juega el martes 16 de junio de 2026 en el MetLife Stadium.