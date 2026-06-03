Guatemala y República Checa se enfrentarán este jueves 4 de junio de 2026 a las 18:00 horas de Guatemala en el Sports Illustred Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Ambas selecciones se enfrentarán por primera vez. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de Guatemala HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.
¿Qué canal transmite Guatemala vs República Checa EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Guatemala vs República Checa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 4 de junio del 2026 desde el Sports Illustred Stadium.
Para Guatemala, el partido de Guatemala vs República Checa será transmitido a través de TVGT Sports y TVGT Plus por TV abierta, cable y streaming.
En Estados Unidos, el partido entre México vs Serbia podrá verse en streaming a través de FOX One, fuboTV, Vix y FOX Sports.
¿A qué hora juega Guatemala vs República Checa por partido amistoso?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.
- Guatemala: 18:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:00 horas.
- España: 2:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Guatemala vs República Checa EN VIVO por partido amistoso?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|México
|6:00 PM
|FOX One
|Guatemala
|6:00 PM
|TVGT Sports y TVGT Plus
|Estados Unidos
|8:00 PM
|FOX One, fuboTV, Vix y FOX Sports
|Honduras
|6:00 PM
|FOX One
|Costa Rica
|6:00 PM
|FOX One
|Panamá
|6:00 PM
|FOX One
|Nicaragua
|6:00 PM
|FOX One
|República Dominicana
|6:00 PM
|FOX One
|Puerto Rico
|6:00 PM
|FOX One
|El Salvador
|6:00 PM
|FOX One
Horario, TV y dónde ver en vivo el Guatemala vs República Checa por partido amistoso
- Fecha: jueves 4 de junio del 2026
- Partido: Guatemala vs República Checa
- Hora: 18:00 (GUA); 21:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: TVGT Sports, FOX One y FOX Sports
- Streaming: fuboTV y TVGT Plus
- Estadio: Sports Illustred
¿En qué canal transmiten Guatemala vs República Checa EN VIVO hoy por amistoso en Guatemala?
En Guatemala, el partido Guatemala vs República Checa por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por TVGT Sports, señal que posee los derechos de la selección nacional para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de TVGT Plus.
- TVGT Sports
- TVGT Plus
¿En qué canal transmiten Guatemala vs República Checa hoy por amistoso en Perú?
En Perú, el partido Guatemala vs República Checa por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX One, señal que posee los derechos de la selección de México, y también se podrá ver vía streaming a través de TVGT Plus.
- TVGT Plus
- FOX One
¿En qué canal transmiten Guatemala vs República Checa EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Guatemala vs República Checa por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX One, fuboTV, Vix y FOX Sports
- FOX One
- fuboTV
- ViX
- FOX Sports
¿Cuándo se juega el Guatemala vs República Checa por amistoso rumbo al Mundial 2026?
El partido amistoso entre Guatemala vs República Checa se juega el jueves 4 de junio de 2026 en el Estadio Sports Illustred.