Haití vs Escocia se enfrentan en el estadio Boston por la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026 este sábado 13 de junio. Escocia regresa a un Mundial tras 28 años de ausencia (su última participación fue en Francia 1998). Por otro lado, Haití disputa su segundo Mundial en la historia (el primero fue en 1974). Se clasificó de forma destacada en las eliminatorias de la Concacaf. ¿Qué canales transmiten el partido de Haití vs Escocia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Haití vs Escocia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Haití vs Escocia EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Haití vs Escocia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 13 de junio del 2026 desde el Estadio Boston.
Para Perú, el partido de Haití vs Escocia será transmitido a través de DirecTV y Paramount+ por cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Haití vs Escocia será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, DGO tendrá la transmisión del partido por streaming.
En España, el partido de Haití-Escocia, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Haití vs Escocia por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.
- México: 19:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 21:00 horas.
- España: 3:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Haití vs Escocia EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|8:00 PM
|DirecTV y Paramount+
|México
|7:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|9:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|10:00 PM
|DirecTV y Paramount+
|Ecuador
|8:00 PM
|DirecTV y Paramount+
|Colombia
|8:00 PM
|DirecTV y Paramount+
|Chile
|9:00 PM
|DirecTV y Paramount+
|Venezuela
|9:00 PM
|DirecTV y Paramount+
|Bolivia
|9:00 PM
|Tigo Sports y Entel TV
|Uruguay
|10:00 PM
|DirecTV y Paramount+
|Brasil
|10:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|10:00 PM
|POPU TV
|Puerto Rico
|7:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|3:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Haití vs Escocia por Mundial 2026
- Fecha: sábado 13 de junio del 2026
- Partido: Haití vs Escocia
- Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, POPU TV y Tigo Sports
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Boston
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV
- Paramount+
- TyC Sports
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.
- DAZN
- Movistar+
- fuboTV
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Haití vs Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Haití vs Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Haití vs Escocia por Mundial 2026?
El partido entre Brasil vs Marruecos se juega el sábado 13 de junio de 2026 en el Estadio Boston.