Las selecciones de Inglaterra y Croacia se enfrentan hoy, miércoles 17 de junio de 2026, en su debut oficial por la primera jornada del Grupo L de la Mundial 2026. ¿Qué canales transmiten el partido de Inglaterra vs Croacia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Inglaterra vs Croacia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Inglaterra vs Croacia EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Inglaterra vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 17 de junio del 2026 desde el Estadio Dallas.
Para Perú, el partido de Inglaterra vs Croacia será transmitido a través de DirecTV Sports y Paramount+ por cable y streaming.
El partido de Inglaterra vs Croacia será televisado po DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.
En España, el partido de Inglaterra vs Croacia, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
- México: 14:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 16:00 horas.
- España: 00:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Inglaterra vs Croacia EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|3:00 PM
|DirecTV Sports y Paramount+
|México
|4:00 PM
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX
|Estados Unidos
|6:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|7:00 PM
|Flow Sports, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|5:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Colombia
|5:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|6:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|6:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|6:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|7:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|7:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|7:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|4:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|12:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026
- Fecha: miércoles 17 de junio del 2026
- Partido: Inglaterra vs Croacia
- Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Dallas
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca Deportes
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026?
El partido entre Inglaterra vs Croacia se juega el miércoles 17 de junio de 2026 en el estadio Dallas.