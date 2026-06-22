Las selecciones de Inglaterra y Ghana se enfrentan hoy, martes 23 de junio de 2026 por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El combinado inglés encara este partido con la oportunidad de asegurar su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, mientras que el conjunto africano también salió airoso de su debut y buscará dar la sorpresa ante el favorito. ¿Qué canales transmiten el partido de Inglaterra vs Ghana en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Inglaterra vs Ghana según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Inglaterra vs Ghana EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Inglaterra vs Ghana EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 23 de junio del 2026 desde el Estadio Boston.
Para Perú, el partido de Inglaterra vs Ghana será transmitido a través de DirecTV Sports, América TV, Amértica tvGO, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.
El partido de Inglaterra vs Ghana será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
En España, el partido de Inglaterra vs Ghana será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
- México: 14:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 16:00 horas.
- España: 00:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Inglaterra vs Ghana EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|3:00 PM
|DirecTV Sports, América TV, América tvGO, Disney+ Premium y Paramount+
|México
|2:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|4:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|5:00 PM
|Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Colombia
|3:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|4:00 PM
|Chilevision, DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 PM
|Televen, DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|4:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|5:00 PM
|Canal 5, AUF TV, DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|5:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|2:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|2:00 PM
|TeleOnce, Chapin TV, FOX, ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|2:00 PM
|FOX+, ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|2:00 PM
|Pio Deportes, CDN, ViX y Tigo Sports
|Honduras
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|2:00 PM
|Canal 4, TCS GO, FOX, ViX y Tigo Sports
|España
|00:00 AM
|DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026
- Fecha: martes 23 de junio del 2026
- Partido: Inglaterra vs Ghana
- Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, América TV, DAZN, Chilevision y Tigo Sports
- Streaming: Paramount, DGO, Disney+ Premium, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Houston
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV Sports
- América TV
- América tvGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y Disney+ Premium.
- DirecTV Sports
- Paramount+
- Flow TV
- Telefe
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV, Canal 5 y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y Disney+ Premium.
- DirecTV Sports
- AUF TV
- Canal 5
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevision y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y Disney+ Premium.
- DirecTV Sports
- Chilevision
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Televen
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, TVE La 1, La 2 Cat y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play, fubo TV y Movistar+
- DAZN
- TVE la 1
- RTVE Play
- La 2 Cat
- fubo TV
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, FOX y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- TeleOnce
- Chapin TV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026?
El partido entre Inglaterra vs Ghana se juega el martes 23 de junio de 2026 en el estadio Houston.