El partido entre Irak y Noruega se jugará este martes 16 de junio de 2026 a las 19:00 (hora local de Boston / 17:00 de Perú) en el Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough. Este encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026, sector que también comparten con Francia y Senegal. ¿Qué canales transmiten el partido de Irak vs Noruega 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Irak vs Noruega según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Irak vs Noruega el martes 16 de junio por fecha 1 del grupo I del Mundial 2026 desde el Estadio Boston.

¿Qué canal transmite Irak vs Noruega EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Irak vs Noruega EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 16 de junio del 2026 desde el Estadio Boston.

Para Perú, el partido de Irak vs Noruega será transmitido a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DirecTV por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

El partido de Irak vs Noruega será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, podrás mirar el partido por DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Irak vs Noruega por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

España: 1:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Irak vs Noruega EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 5:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium México 4:00 PM ViX. Estados Unidos 6:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 7:00 PM Telefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 5:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 5:00 PM Caracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 3:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 6:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 6:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 7:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 7:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 7:00 PM GEN, Trece, POPU TV y Unicanal Puerto Rico 4:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 4:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 4:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 4:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 4:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 4:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 4:00 PM ViX y Tigo Sports España 12:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Irak vs Noruegapor Mundial 2026

Fecha: martes 16 de junio del 2026

martes 16 de junio del 2026 Partido: Irak vs Noruega

Irak vs Noruega Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece y Tigo Sports

DirecTV, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN, Trece y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO

Disney+ Premium, Paramount, DGO Estadio: Boston

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

América TV

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

ViX

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Telefe

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE, La 2 Cat, La 1 y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.

RTVE Play

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

La 2 Cat

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Irak vs Noruega EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Irak vs Noruega por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Irak vs Noruega por Mundial 2026?

El partido entre Irak vs Noruega se juega el martes 16 de junio de 2026 en el Estadio Boston.