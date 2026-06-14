Irán vs Nueva Zelanda se enfrentan en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026 este lunes 15 de junio. El partido marcará el debut de ambas selecciones, que llegan a esta Copa del Mundo con la consigna de dar la sorpresa y conseguir una histórica clasificación a la siguiente fase del torneo. ¿Qué canales transmiten el partido de Irán vs Nueva Zelanda en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Irán vs Nueva Zelanda según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 15 de junio del 2026 desde el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Para Perú, el partido de Irán vs Nueva Zelanda será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por señal cable y streaming. En México míralo por ViX vía streaming.
El partido de Irán vs Nueva Zelanda será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney Plus y CazéTV.
En España, el partido de Uruguay-Arabia Saudita será transmitido a través de DAZN. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.
- México: 19:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 21:00 horas.
- España: 03:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|8:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|7:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|9:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|10:00 PM
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Ecuador
|8:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|8:00 PM
|Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|9:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|9:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Bolivia
|9:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|10:00 PM
|AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Brasil
|10:00 PM
|Disney+ y CazéTV
|Paraguay
|10:00 PM
|Unicanal
|Puerto Rico
|7:00 PM
|Fox Sports 1, Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|7:00 PM
|Tigo Sports y ViX
|Guatemala
|7:00 PM
|TeleOnce, Chapin TV, FOX, Tigo Sports y ViX
|Costa Rica
|7:00 PM
|FOX+ y ViX
|República Dominicana
|7:00 PM
|ViX y Pio Deportes
|Honduras
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|03:00 AM
|DAZN
Horario, TV y dónde ver en vivo el Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026
- Fecha: Lunes 14 de junio del 2026
- Partido: Irán vs Nueva Zelanda
- Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Tigo Sports, Cazé TV, Unicanal, Entel TV y Telemundo
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: SoFi Stadium
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por streaming en ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- ViX
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- TyC Sports
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Radio Nacional y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Radio Nacional
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- Paramount+
- DGO
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Unicanal+.
- Unicanal
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DAZN+.
- DAZN
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, FOX y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TeleOnce
- Chapin TV
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX+ y ViX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.
- FOX+
- ViX
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Fox Sports y Telemundo, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Fox Sports
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Irán vs Nueva Zelanda por Mundial 2026?
El partido entre Irán vs Nueva Zelanda se juega el llunes 15 de junio de 2026 en el SoFi Stadium.