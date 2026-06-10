La cuenta regresiva terminó y el Mundial 2026 ya vive su gran fiesta de inauguración. La Copa del Mundo más grande de la historia arrancará oficialmente este 11 de junio con una ceremonia llena de música, tecnología y cultura latinoamericana en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. Será una edición histórica no solo por reunir a 48 selecciones, sino también por celebrarse de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. La expectativa es enorme y millones de hinchas alrededor del planeta ya se preparan para vivir el inicio de una nueva aventura mundialista. ¿Quieres saber en qué canales transmiten la Inauguración del Mundial 2026 HOY? Conoce aquí dónde podrás verlo por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Repasa qué canales TV transmiten la inauguración del Mundial 2026 y cómo verlo online desde el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.

¿Qué canal TV transmite, inauguración del Mundial 2026 EN VIVO?

La Inauguración del Mundial 2026 será transmitido por DirecTV (DSports) y DGO para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. En Ecuador la transmisión de este evento será por Teleamazona, mientras que en Bolivia lo podrás ver en Unitel y Red UNO. En Paraguay, lo podrán mirar a través de GEN.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO y ONLINE?

En Perú, la transmisión de la Inauguración del Mundial también lo podrás ver por América TV (Canal 4) por señal abierta y cable. En Argentina, también lo pasa la TV Pública en televisión abierta a través del Canal 7 y en TyC Sports. En Colombia, lo transmite Gol Caracol y RCN en señal abierta, cable y streaming.

FIFA anuncia los shows inaugurales del Mundial 2026 con música, cultura y fútbol en tres países. Foto: AFP

¿En qué canal ver la inauguración del Mundial 2026 en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir la ceremonia inaugural mediante América TV, América TVGO, DSports y DGO, plataformas que cuentan con la cobertura del Mundial 2026 para el país.

¿Qué canal TV transmite la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, la inauguración del Mundial se podrá ver por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y DGO, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, la inauguración del Mundial 2026 podrá verse por Caracol Televisión, Canal RCN, DSports y DGO, con programación especial antes y después de la ceremonia.

¿En qué canal ver la inauguración del Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, la ceremonia de apertura estará disponible a través de DSports, DGO y Canal 5, además de otros operadores que cuenten con los derechos del torneo.

¿Qué canal TV transmite la inauguración del Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, la inauguración del Mundial 2026 se transmitirá por Telefuturo, Trece, Unicanal, GEN, Tigo Sports y DSports, además de plataformas digitales asociadas.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, la ceremonia inaugural podrá verse por Teleamazonas, DSports y DGO, con cobertura especial del comienzo del torneo más importante del fútbol mundial.

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¡Messi, Ochoa y Ronaldo de cara a su sexta #CopaMundialFIFA! 🏆 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 2, 2026

¿Cómo ver la inauguración del Mundial en México, Estados Unidos y España?

Pasando a Centroamérica, la transmisión de la inauguración del Mundial en México será por Televisa, TV Azteca y ViX vía online. Luego, en Panamá lo podrás ver por TVMax y TVMax Play. Para Costa Rica y Nicaragua, la transmisión del sorteo va por Teletica y Repretel. En El Salvador, míralo por Canal 4. En Honduras síguelo por Deportes TVC y ViX.

Luego, en Estados Unidos, Fox y Fox Sports transmiten la inauguración del Mundial en inglés, mientras que la transmisión en español estará disponible en Telemundo y Universo. También habrá streaming mediante FOX One, Peacock, Fubo y Hulu + Live TV.

Por último, en España, la ceremonia de apertura se podrá ver por la señal de RTVE y DAZN, así como sus opciones en streaming RTVE Play y lapp de DAZN.

Hora, TV y dónde ver EN VIVO la Inauguración de la Copa del Mundo 2026

Fecha: Jueves 11 de junio del 2026

Jueves 11 de junio del 2026 Evento: Inauguración del Mundial 2026

Inauguración del Mundial 2026 Horario: 12:30 p.m. hora de Perú.

12:30 p.m. hora de Perú. Canal: DirecTV | Streaming: DGO

DirecTV | Streaming: DGO Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México.

Estadio Azteca, Ciudad de México. Torneo: Mundial 2026