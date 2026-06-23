Marruecos vs. Haití se enfrentan en el Estadio Atlanta por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio. Las selección marroquí va en busca de una abultada victoria en busca del liderato ante una ya eliminada Haití, que espera sumar sus primeros puntos en la cita mundialista por el honor. ¿Qué canales transmiten el partido de Marruecos y Haití en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Escocia vs Marruecos según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite Marruecos vs. Haití EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Marruecos vs. Haití EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 19 de junio del 2026 desde el Estadio Boston.

Para Perú, el partido de Marruecos vs. Haití será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

El partido de Marruecos vs. Haití será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.

En España, el partido de Marruecos vs. Haití, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Marruecos vs. Haití por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

España: 12:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Marruecos vs. Haitís EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 5:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium México 4:00 PM ViX Estados Unidos 6:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 7:00 PM Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 5:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 5:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 6:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 6:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 6:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 7:00 PM Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 7:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 7:00 PM POPU TV Puerto Rico 4:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 4:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 4:00 PM TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX Costa Rica 4:00 PM FOX+ y ViX República Dominicana 4:00 PM Pio Deportes, CDN y ViX Honduras 4:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 4:00 PM Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX y ViX España 12:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Marruecos vs. Haití por Mundial 2026

Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026

Miércoles 24 de junio del 2026 Partido: Marruecos vs. Haití

Marruecos vs. Haití Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Telefe, AUF TV, Entel TV, Canal 5 Popu TV y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Telefe, AUF TV, Entel TV, Canal 5 Popu TV y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Atlanta

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundoa mediante streaming.

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

TyC Sports

Telefe

Flow TV

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Gol Caracol

RCN

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

AUF TV

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por POPU TV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV+.

POPU TV

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

TeleOnce

Chapin TV

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

Canal 4

TCS GO

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.

Telemundo

NAICOM

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Haití EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

FOX

ViX