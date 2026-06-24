México vs República Checa se enfrentan en el estadio Guadalajara por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio. La selección mexicana saboreó la anticipada y tranquila clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero su actuación está lejos de convencer y preocupa de cara al futuro en el torneo del que es uno de los anfitriones. ¿Qué canales transmiten el partido de México en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de México vs República Checa según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite México vs República Checa EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre México vs República Checa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 24 de junio del 2026 desde el Estadio Ciudad de México.
Para México, el partido de México vs República Checa será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve por señal abierta, cable y streaming.
El partido de México vs República Checa será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.
En España, el partido de México-Sudáfrica, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega México vs República Checa por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.
- México: 19:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 21:00 horas.
- España: 3:00 horas del viernes
¿Qué canal TV transmite México vs República Checa EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|8:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|México
|7:00 PM
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve
|Estados Unidos
|9:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|10:00 PM
|Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|8:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|8:00 PM
|Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|9:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|9:00 PM
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|9:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|10:00 PM
|Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|10:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|10:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|7:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|7:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|3:00 AM del viernes
|DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV
Horario, TV y dónde ver en vivo el México vs República Checa por Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Partido: México vs República Checa
- Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports
- Streaming: Paramount, ViX, DGO, fuboTV
- Estadio: Ciudad de México
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Nu9ve, Las Estrellas y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca Deportes
- Nu9ve
- Las Estrellas
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount.
- DirecTV
- Paramount
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Paramount
- Canal 5
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Paramount
- Televen
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.
- DAZN
- Movistar+
- fuboTV
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs República Checa EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido México vs República Checa por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX