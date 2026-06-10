México vs Sudáfrica se enfrentan en el estadio Ciudad de México por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 este jueves 11 de junio. La selección nacional hará su debu oficial en la Copa del Mundo ante su público. Este partido inaugural se repite al igual que en el 2010, donde Sudáfrica fue el anfitrión y enfrentó a México en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA. ¿Qué canales transmiten el partido de México en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de México vs Sudáfrica según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite México vs Sudáfrica EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre México vs Sudáfrica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 11 de junio del 2026 desde el Estadio Ciudad de México.
Para México, el partido de México vs Sudáfrica será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve por señal abierta, cable y streaming.
El partido de México vs Sudáfrica será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.
En España, el partido de México-Sudáfrica, será transmitido a través de DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega México vs Sudáfrica por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
¿Qué canal TV transmite México vs Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 PM
|DirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|1:00 PM
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 PM
|Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|3:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 PM
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|4:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|4:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|1:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|9:00 PM
|DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV
Horario, TV y dónde ver en vivo el México vs Sudáfrica por Mundial 2026
- Fecha: jueves 11 de junio del 2026
- Partido: México vs Sudáfrica
- Hora: 13:00 (CHI); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, La 1 RTVE, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Ciudad de México
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- América TV
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Nu9ve, Las Estrellas y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca Deportes
- Nu9ve
- Las Estrellas
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Televen
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, La 1 RTVE, y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.
- DAZN
- La 1 RTVE
- Movistar+
- fuboTV
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX