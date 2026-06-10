Por Joao Muñoz Tineo

vs Sudáfrica se enfrentan en el estadio Ciudad de México por la fecha 1 del Grupo A del este jueves 11 de junio. La selección nacional hará su debu oficial en la Copa del Mundo ante su público. Este partido inaugural se repite al igual que en el 2010, donde Sudáfrica fue el anfitrión y enfrentó a México en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA. ¿Qué canales transmiten el partido de México en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de México vs Sudáfrica según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre México vs Sudáfrica el jueves 11 de junio por fecha 1 del grupo A del Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre México vs Sudáfrica el jueves 11 de junio por fecha 1 del grupo A del Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México.

¿Qué canal transmite México vs Sudáfrica EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre México vs Sudáfrica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 11 de junio del 2026 desde el Estadio Ciudad de México.

Para México, el partido de México vs Sudáfrica será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve por señal abierta, cable y streaming.

El partido de México vs Sudáfrica será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, el partido de México-Sudáfrica, será transmitido a través de DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega México vs Sudáfrica por Mundial 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
  • México: 13:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
  • España: 21:00 horas.

¿Qué canal TV transmite México vs Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú2:00 PMDirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium
México1:00 PMTUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve
Estados Unidos3:00 PMFOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Argentina4:00 PMTelefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Ecuador2:00 PMTeleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Colombia2:00 PMCaracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Chile3:00 PMChilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Venezuela3:00 PMTeleven, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Bolivia4:00 PMRed Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
Uruguay4:00 PMCanal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Brasil4:00 PMSporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
Paraguay4:00 PMGen y Trece
Puerto Rico1:00 PMTelemundo y NAICOM
Nicaragua1:00 PMViX y Tigo Sports
Guatemala1:00 PMViX y Tigo Sports
Costa Rica1:00 PMViX y Tigo Sports
República Dominicana1:00 PMViX y Tigo Sports
Honduras1:00 PMViX y Tigo Sports
El Salvador1:00 PMViX y Tigo Sports
España9:00 PMDAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV

Horario, TV y dónde ver en vivo el México vs Sudáfrica por Mundial 2026

  • Fecha: jueves 11 de junio del 2026
  • Partido: México vs Sudáfrica
  • Hora: 13:00 (CHI); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, La 1 RTVE, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports
  • Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV
  • Estadio: Ciudad de México

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • América TV

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Nu9ve, Las Estrellas y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • TUDN
  • Canal 5
  • Azteca Deportes
  • Nu9ve
  • Las Estrellas
  • Azteca 7
  • ViX

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Telefe
  • Flow TV

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Gol Caracol
  • RCN

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Teleamazonas

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Canal 5

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Chilevisión

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

  • DirecTV
  • Disney+ Premium
  • Paramount
  • Televen

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

  • Gen
  • Trece

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

  • Red Uno
  • Unitel
  • Tigo Sports

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

  • FOX Network
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Tubi
  • FOX One
  • SiriusXM FC
  • Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, La 1 RTVE, y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

  • DAZN
  • La 1 RTVE
  • Movistar+
  • fuboTV

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido México vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.