Noruega vs Inglaterra se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio en Miami. El equipo comandado por Erling Haaland llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Brasil con un doblete de su mejor jugador, quien suma 7 goles en la Copa del Mundo y quiere seguir extendiendo su buen momento. Por su parte, el combinado inglés superó a México 3-2 en la ronda anterior y tiene en Harry Kane a su principal carta de gol para lograr la clasificación. ¿Qué canales transmiten Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Noruega vs. Inglaterra según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Noruega vs Inglaterra el sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Miami.

¿Qué canal transmite Noruega vs. Inglaterra EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Noruega vs. Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 11 de julio del 2026 desde el Estadio Miami.

Para Perú, el partido de Noruega vs. Inglaterra será transmitido a través de DGO, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.

El partido de Noruega vs. Inglaterra será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de Noruega-Inglaterra será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 18:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 17:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 16:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 17:00 horas.

España: 23:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Noruega vs. Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 4:00 PM DirecTV Sports, DGO y Paramount+ México 3:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX Estados Unidos 5:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 6:00 PM Flow Sports, DGO, DirecTV Sports, Paramount+ Ecuador 4:00 PM DirecTV Sports, Paramount+ y DGO Colombia 4:00 PM DirecTV Sports, DGO y Paramount+ Chile 5:00 PM DGO, DirecTV Sports, Paramount+ Venezuela 5:00 PM inter, DirecTV Sports, DGO Bolivia 5:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 6:00 PM AUF TV, DGO, DirecTV Sports, Paramount+ Brasil 6:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 6:00 PM Gen Puerto Rico 3:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 3:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 3:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 3:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 3:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 3:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 3:00 PM ViX y Tigo Sports España 10:00 PM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026

Fecha: sábado 11 de julio del 2026

sábado 11 de julio del 2026 Partido: Noruega vs. Inglaterra

Noruega vs. Inglaterra Hora: 15:00 (MEX); 17:00 ET (USA); 16:00 (PER/COL/ECU); 18:00 (ARG/URU/PAR)

15:00 (MEX); 17:00 ET (USA); 16:00 (PER/COL/ECU); 18:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, TUDN y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, TUDN y Tigo Sports Streaming: Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+

Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+ Estadio: Miami

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Paramount+

Flow Sports

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

DirecTV Sports

AUF TV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV Sports

DGO

inter

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen+.

Gen

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Noruega vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Noruega vs. Inglaterra por Mundial 2026?

El partido entre Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 se juega el sábado 11 de julio de 2026 en el estadio Miami.