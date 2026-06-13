Países Bajos vs Japón se enfrentan en el Estadio Dallas, en el distrito de Arlington, del estado de Texas, por la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026 este domingo 14 de junio. El encuentro se perfila como un partido de alta tensión donde ambos se disputan, sobre el papel, el primer lugar del grupo. ¿Qué canales transmiten el partido de Brasil en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Brasil vs Marruecos según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Países Bajos y Japón el domingo 14 de junio por fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026 desde el Estadio Dallas.

¿Qué canal transmite Países Bajos vs Japón EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Países Bajos vs Japón EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 14 de junio del 2026 desde el Estadio Dallas de Arlington, Texas.

Para Perú, el partido de Países Bajos vs Japón será transmitido a través de América TV, DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.

El partido de Países Bajos vs Japón será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.

En España, el partido de Países Bajos-Japón será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Países Bajos vs Japón por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México: 14:00 horas.

Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

España: 22:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Países Bajos vs Japón EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 3:00 PM DirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium México 2:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas y ViX. Estados Unidos 4:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 5:00 PM TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 3:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 3:00 PM Caracol TV, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 4:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 4:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 4:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 5:00 PM Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 5:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 5:00 PM GEN y Trece Puerto Rico 2:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 2:00 PM FOX, ViX y Tigo Sports Guatemala 2:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 2:00 PM Teletica, Canal 7, TDMAX, FOX+ y ViX República Dominicana 2:00 PM ViX y Pio Deportes Honduras 2:00 PM Telecanal, DTVC+, ViX y Tigo Sports El Salvador 2:00 PM Canal4, TCS GO, FOX, ViX y Tigo Sports España 10:00 PM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Países Bajos vs Japón por Mundial 2026

Fecha: Domingo 14 de junio del 2026

Domingo 14 de junio del 2026 Partido: Países Bajos vs Japón

Países Bajos vs Japón Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/BRA)

14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, La 1 RTVE, Telefe, Canal 5, GEN, Trece , POPU TV, Unicanal y Tigo Sports

DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, La 1 RTVE, Telefe, Canal 5, GEN, Trece POPU TV, Unicanal y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Dallas de Arlington

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

América TV

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Las Estrellas y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Las Estrellas

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

TyC Sports

Telefe

Flow TV

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Gol Caracol

RCN

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telecanal y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DTVC+ y ViX.

Tigo Sports

Telecanal

DTVC+

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teletica, Canal 7 y TDMAX señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+ y ViX.

Teletica

Canal 7

TDMAX

FOX+

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Canal 4

TCS GO

FOX

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.

Telemundo

NAICOM

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Japón EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, Medcom y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

RPC

TVMax

Medcom

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Países Bajos vs Japón por Mundial 2026?

El partido entre Países Bajos vs Japón se juega el domingo 14 de junio de 2026 en el Estadio Dallas.