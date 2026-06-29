Países Bajos vs Marruecos se enfrentan en el Estadio Monterrey por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este lunes 29 de junio. La ‘Naranja Mecánica’ encara este partido con la confianza de haber superado la fase de grupos sin complicaciones y decidido a dar un golpe de autoridad como uno de los candidatos al título. Por su parte, el conjunto africano va de menos a más en este certamen y se posiciona como una de la revelaciones de la Copa del Mundo, a tal punto de querer dar el batacazo ante uno de los favoritos. ¿Qué canales transmiten el partido de Países Bajos en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Países Bajos vs Marruecos según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Países Bajos y Marruecos el lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Monterrey.

¿Qué canal transmite Países Bajos vs Marruecos EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Países Bajos vs Marruecos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 29 de junio del 2026 desde el Estadio Monterrey.

Para Perú, el partido de Países Bajos vs Marruecos será transmitido a través de DirecTV y Paramount+ por señal cable y streaming. En México míralo por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX.

El partido de Países Bajos vs Marruecos será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.

En España, el partido de Países Bajos-Marruecos será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.

México: 20:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

España: 03:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Países Bajos vs Marruecos EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 8:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO México 7:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX Estados Unidos 9:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 10:00 PM Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO Ecuador 8:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Colombia 8:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Chile 9:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Venezuela 9:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Bolivia 9:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 10:00 PM AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO Brasil 10:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 10:00 PM Unicanal. GEN, Trece Puerto Rico 7:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 7:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 7:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 7:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 7:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 7:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 7:00 PM ViX y Tigo Sports España 3:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026

Fecha: Lunes 29 de junio del 2026

Lunes 29 de junio del 2026 Partido: Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos vs Marruecos Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/BRA)

19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, TUDN, DAZN, Canal 5, Azteca 7, Unicanal, AUF TV y Entel TV

DirecTV, TUDN, DAZN, Canal 5, Azteca 7, Unicanal, AUF TV y Entel TV Streaming: Paramount, DGO, fuboTV

Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Monterrey

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

Flow Sports

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

AUF TV

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal y Trece, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.

Unicanal

GEN

Trece

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Marruecos EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Países Bajos vs Marruecos por Mundial 2026?

El partido entre Países Bajos vs Marruecos se juega el lunes 29 de junio de 2026 en el Estadio Monterrey.