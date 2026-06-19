Países Bajos vs Suecia se enfrentan en el Estadio Houston por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026 este sábado 20 de junio. Este partido será clave para ambos equipos en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. El cuadro neerlandés igualó con Japón en su debut y está obligado a sumar frente a su rival de turno para seguir en carrera. Por su parte, el combinado sueco buscará asegurar su pase a dieciséisavos de final. ¿Qué canales transmiten el partido de Países Bajos en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Países Bajos vs Suecia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Países Bajos y Suecia el sábado 20 de junio por fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026 desde el Estadio Houston.

¿Qué canal transmite Países Bajos vs Suecia EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Países Bajos vs Suecia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 20 de junio del 2026 desde el Estadio Houston.

Para Perú, el partido de Países Bajos vs Suecia será transmitido a través de América TV, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX.

El partido de Países Bajos vs Suecia será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.

En España, el partido de Países Bajos-Suecia será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.

México: 11:00 horas.

Estados Unidos (ET): 13:00 horas.

España: 19:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Países Bajos vs Suecia EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 12:00 PM DirecTV, América TV, Paramount+ y DGO México 11:00 AM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX Estados Unidos 1:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 2:00 PM TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO Ecuador 12:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Colombia 12:00 PM Win Sports, Win Play, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO Chile 1:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Venezuela 1:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y DGO Bolivia 1:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 2:00 PM AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO Brasil 2:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 2:00 PM Unicanal Puerto Rico 11:00 AM Telemundo y NAICOM Nicaragua 11:00 AM Canal 10, FOX, ViX y Tigo Sports Guatemala 11:00 AM ViX y Tigo Sports Costa Rica 11:00 AM Teletica, Canal 7, TDMAX, FOX+ y ViX República Dominicana 11:00 AM CDN, ViX y Pio Deportes Honduras 11:00 AM ViX y Tigo Sports El Salvador 11:00 AM ViX y Tigo Sports España 7:00 PM DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

Horario, TV y dónde ver en vivo el Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026

Fecha: Sábado 20 de junio del 2026

Sábado 20 de junio del 2026 Partido: Países Bajos vs Suecia

Países Bajos vs Suecia Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/BRA)

11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Win Sports, Televen, La 1 RTVE, TyC Sports, Canal 5, Azteca 7, Unicanal, AUF TV y Tigo Sports

DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Win Sports, Televen, La 1 RTVE, TyC Sports, Canal 5, Azteca 7, Unicanal, AUF TV y Tigo Sports Streaming: Paramount, DGO, fuboTV

Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Houston

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de América tvGO, Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

América TV

América tvGO

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

TyC Sports

Flow TV

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports, Radio Nacional y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Win Play, Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

Win Sports

Win Play

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

AUF TV

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Unicanal.

Unicanal

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, TVE La 1, La 2 Cat y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.

DAZN

TVE La 1

RTVE Play

Movistar+

fuboTV

La 2 Cat

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 10, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Canal 10

Tigo Sports

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teletica, Canal 7 y TDMAX señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+ y ViX.

Teletica

Canal 7

TDMAX

FOX+

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.

Telemundo

NAICOM

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026?

El partido entre Países Bajos vs Suecia se juega el sábado 20 de junio de 2026 en el Estadio Houston.