Panamá vs. Ghana se enfrentan en el estadio Toronto por la fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026 este miércoles 17 de junio. Muchas de las opciones panameñas para pasar a dieciseisavos de final, al menos como uno de los ocho mejores terceros, pasa por ganar al conjunto africano. ¿Qué canales transmiten el partido de Panamá en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Panamá vs. Ghana según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Panamá vs. Ghana EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Panamá vs. Ghana EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 17 de junio del 2026 desde el Estadio Toronto.
Para Panamá, el partido de Panamá vs. Ghana será transmitido a través de RPC, TVN, FOX y Telemetro por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por TVMax y Medcom Go.
El partido de Panamá vs. Ghana será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Panamá vs. Ghana por Mundial 2026?
- México / Panamá: 17:00 horas.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 19:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 18:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 19:00 horas.
- España: 1:00 hora del jueves.
¿Qué canal TV transmite Panamá vs. Ghana EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|6:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Panamá
|5:00 PM
|RPC, TVN, Medcom GO, Telemtro, FOX
|México
|5:00 PM
|ViX.
|Estados Unidos
|7:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|8:00 PM
|Telefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|6:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|6:00 PM
|Caracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|7:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|7:00 PM
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|7:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|8:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|8:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|8:00 PM
|GEN, Trece, POPU TV y Unicanal
|Puerto Rico
|5:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|5:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|5:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|5:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|5:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|5:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|5:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|1:00 AM del jueves
|La 1 RTVE, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Horario, TV y dónde ver en vivo el Panamá vs. Ghana por Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
- Partido: Panamá vs. Ghana
- Hora: 17:00 (MEX); 19:00 ET (USA); 16:00 (PER/COL/ECU); 18:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: Tigo Sports, RPC, TVN, DirecTV, Gol Caracol, Teleamazonas, Telefe, GEN
- Streaming: Paramount, DGO
- Estadio: Toronto
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Telefe
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE, La 2 Cat, La 1 y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.
- RTVE Play
- La 1 RTVE
- Movistar+
- fuboTV
- La 2 Cat
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Panamá vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Panamá vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, TVN, Telemetro, RPC señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Medcom GO, TVMax.
- Tigo Sports
- ViX