Panamá vs. Inglaterra se enfrentan en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026 este sábado 27 de junio. Los ‘Three Lions’ deben ahora asegurar su liderato en East Rutherford (New Jersey) contra Panamá, para no depender del otro encuentro que se disputará de forma simultánea. ¿Qué canales transmiten el partido de Panamá y Inglaterra en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Panamá vs. Inglaterra según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Panamá vs. Inglaterra

¿Qué canal transmite Panamá vs. Inglaterra EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Panamá vs. Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 27 de junio del 2026 desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Para Perú, el partido de Panamá vs. Inglaterra será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por cable y streaming.

El partido de Panamá vs. Inglaterra será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En España, el partido de Panamá vs. Inglaterra, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 18:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 17:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 16:00 horas.

México: 15:00 horas.

Estados Unidos (ET): 17:00 horas.

España: 23:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Panamá vs. Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 4:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ México 3:00 PM ViX Estados Unidos 5:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 6:00 PM Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+ Ecuador 4:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ Colombia 4:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ Chile 5:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ Venezuela 5:00 PM DirecTV, DGO e inter Bolivia 5:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 6:00 PM AUF TV, DirecTV, DGO y Paramount+ Brasil 6:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 6:00 PM Gen y Trece Puerto Rico 3:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 3:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 3:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 3:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 3:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 3:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 3:00 PM ViX y Tigo Sports España 11:00 PM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026

Fecha: Sábado 27 de junio del 2026

Sábado 27 de junio del 2026 Partido: Panamá vs. Inglaterra

Panamá vs. Inglaterra Hora: 15:00 (MEX); 17:00 ET (USA); 16:00 (PER/COL/ECU); 18:00 (ARG/URU/PAR)

15:00 (MEX); 17:00 ET (USA); 16:00 (PER/COL/ECU); 18:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN y Tigo Sports

DirecTV, DAZN y Tigo Sports Streaming: Vix, Paramount, DGO

Vix, Paramount, DGO Estadio: Nueva York Nueva Jersey

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.

ViX

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

Flow TV

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

AUF TV

Paramount+

DGO

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por inter y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

inter

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Panamá vs. Inglaterra EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Panamá vs. Inglaterra por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

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