Paraguay se enfrenta a Alemania este lunes 29 de junio del 2026 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La ‘Albirroja’ encara su reto más difícil en esta Copa del Mundo con la confianza de hacer un gran partido y dar el golpe al favorito. Sin embargo, al frente tendrá a un rival que siempre complica en citas mundialistas y que luce cuatro estrellas en su escudo. Este compromiso será de pronóstico reservado. ¿Qué canales transmiten el partido de Paraguay vs Alemania en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Paraguay vs Alemania según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Paraguay vs Alemania el lunes 29 de junio por loa dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Boston.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Alemania EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Paraguay vs. Alemania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 29 de junio del 2026 desde el Estadio Boston.

Para Paraguay, el partido de Paraguay vs. Alemania será transmitido a través de GEN, Trece y POPU TV por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.

El partido de Paraguay vs. Alemania será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.

En España, el partido de Paraguay-Alemania, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 16:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:30 horas.

México: 14:30 horas.

Estados Unidos (ET): 16:30 horas.

España: 22:30 horas.

¿Qué canal TV transmite Paraguay vs. Alemania EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 3:30 PM DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO México 2:30 PM Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Estados Unidos 4:30 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 5:30 PM TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO Ecuador 3:30 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Colombia 3:30 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y DGO Chile 4:30 PM Chilevisión, DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO Venezuela 4:30 PM DirecTV y DGO Bolivia 4:30 PM Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports Uruguay 5:30 PM AUF TV, DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO Brasil 5:30 PM SporTV, Glob, SBT, N Sports, Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 5:30 PM GEN, Trece, POPU TV Puerto Rico 2:30 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 2:30 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 2:30 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 2:30 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 2:30 PM ViX y Tigo Sports Honduras 2:30 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 2:30 PM ViX y Tigo Sports España 22:30 PM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026

Fecha: lunes 29 junio del 2026

lunes 29 junio del 2026 Partido: Paraguay vs. Alemania

Paraguay vs. Alemania Hora: 14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR)

14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, Chilevisión, TyC Sports, Canal 5, Azteca 7, GEN, Trece, POPU TV y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Chilevisión, TyC Sports, Canal 5, Azteca 7, GEN, Trece, POPU TV y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount+, DGO, fuboTV

Disney+ Premium, Paramount+, DGO, fuboTV Estadio: Boston.

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y Azteca Deportes, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.

Canal 5

TUDN

Azteca 7

Azteca Deportes

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y DGO.

DirecTV

TyC Sports

DGO

Paramount+

Flow TV

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Caracol TV

RCN

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

AUF TV

Paramount+

DGO

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

Chilevisión

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por inter y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

inter

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y POPU TV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

POPU TV

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, Red Uno y Unitel, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

Red Uno

Unitel

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Paraguay vs. Alemania por Mundial 2026?

El partido entre Paraguay vs. Alemania se juega el lunes 29 de junio de 2026 en el Estadio Boston.