¡Juega la ‘Albirroja’! Paraguay y Australia se enfrentan hoy, jueves 25 de junio de 2026, en un partido decisivo por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro definirá el segundo lugar del grupo y el pase directo a los dieciseisavos de final. Tras caer en el debut 4-1 ante Estados Unidos, la selección dirigida por Gustavo Alfaro recuperó el alma defensiva característica del país al vencer 1-0 a Turquía con un jugador menos. La gran prueba de hoy será compensar la ausencia de Miguel Almirón, suspendido tras ver una inédita tarjeta roja por taparse la boca en un reclamo. ¿Qué canales transmiten el partido de Paraguay vs. Australia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Paraguay vs. Australia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Paraguay vs. Australia el jueves 25 de junio por fecha 3 del grupo D del Mundial 2026 desde el Estadio Bahía de San Francisco.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Australia EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Paraguay vs. Australia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 25 de junio del 2026 desde el estadio Bahía de San Francisco.

Para Paraguay, el partido de Paraguay vs. Australia será transmitido a través de GEN, Trece y POPU TV por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

El partido de Estados Unidos vs Paraguay será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, el partido de Paraguay-Australia, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Australia por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 23:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 22:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 21:00 horas.

México: 20:00 horas.

Estados Unidos (ET): 22:00 horas.

España: 4:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Paraguay vs. Australia EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 9:00 PM DirecTV, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium México 8:00 PM ViX. Estados Unidos 10:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 11:00 PM Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 9:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 9:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 10:00 PM Chilevisión, DirecTV, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 10:00 PM DirecTV y DGO Bolivia 10:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 11:00 PM DirecTV, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 11:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 11:00 PM GEN, Trece, POPU TV Puerto Rico 8:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 8:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 8:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 8:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 8:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 8:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 8:00 PM ViX y Tigo Sports España 4:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Paraguay vs. Australia por Mundial 2026

Fecha: jueves 25 junio del 2026

jueves 25 junio del 2026 Partido: Paraguay vs. Australia

Paraguay vs. Australia Hora: 20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/PAR)

20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, Chilevisión, Teleamazonas, Telefe, Canal 5, GEN, Trece, POPU TV y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Chilevisión, Teleamazonas, Telefe, Canal 5, GEN, Trece, POPU TV y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount+, DGO, fuboTV

Disney+ Premium, Paramount+, DGO, fuboTV Estadio: Bahía de San Francisco.

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+

DirecTV

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

Flow TV

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

Disney+ Premium

AUF TV

Paramount+

DGO

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

DirecTV

Chilevisión

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por inter y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.

DirecTV

Disney+ Premium

DGO

inter

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Paraguay vs. Australia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Paraguay vs. Australia por Mundial 2026?

El partido entre Paraguay vs. Australia se juega el jueves 25 de junio de 2026 en el estadio Bahía de San Francisco.