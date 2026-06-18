Paraguay vs. Turquía se enfrentan en el estadio Bahía de San Francisco por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026 este viernes 19 de junio. Ambas selecciones tienen la necesidad de dejar atrás las derrotas de sus estrenos, en un partido crucial para el destino de dos de las grandes promesas presentes en el torneo: Arda Güler y Julio César Enciso. ¿Qué canales transmiten el partido de Paraguay por el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Canadá vs. Qatar según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Turquía EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Paraguay vs. Turquía EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 19 de junio del 2026 desde el Estadio Bahí de San Francisco.

En Paraguay, el duelo entre Paraguay vs. Turquía será transmitido por GEN, Trece, POPU TV y Unicanal por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Paraguay vs. Turquía será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.

Para España, el partido de Paraguay vs. Turquía será transmitido a través de DAZN y Movistar+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026?

México: 21:00 horas.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 00:00 horas del sábado.

Chile / Bolivia / Venezuela: 23:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 22:00 horas.

Estados Unidos (ET): 23:00 horas.

España: 5:00 horas del sábado.

¿Qué canal TV transmite Paraguay vs. Turquía EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 10:00 PM América TV, América TVGO, DirecTV, DGO y Paramount+ México 9:00 PM ViX Estados Unidos 11:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 00:00 AM Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+ Ecuador 10:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ Colombia 10:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ Chile 9:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ Venezuela 9:00 PM DirecTV, DGO y Paramount+ Bolivia 9:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 00:00 AM DirecTV, DGO y Paramount+ Brasil 00:00 AM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 00:00 AM GEN y POPU TV Puerto Rico 9:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 9:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 9:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 9:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 9:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 9:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 9:00 PM ViX y Tigo Sports España 5:00 AM del sábado DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026

Fecha: Viernes 19 de junio del 2026

Viernes 19 de junio del 2026 Partido: Paraguay vs. Turquía

Paraguay vs. Turquía Hora: 21:00 (MEX); 23:00 ET (USA); 22:00 (PER/COL/ECU); 00:00 del sábado (ARG/URU/BRA)

21:00 (MEX); 23:00 ET (USA); 22:00 (PER/COL/ECU); 00:00 del sábado (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, América TV, Gol Caracol, Tigo Sports, Telefe, GEN, trece

DirecTV, América TV, Gol Caracol, Tigo Sports, Telefe, GEN, trece Streaming: Paramount, DGO, América TVGO

Paramount, DGO, América TVGO Estadio: Bahía de San Francisco.

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y América TV señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount, América TVGO y DGO.

DirecTV

América TV

América TV GO

Paramount

DGO

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+.

DirecTV

DGO

Paramount+

Flow Sports

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y Win Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.

DirecTV

Paramount

Radio Nacional

Win Sports

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y AUF TV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

AUF TV

Paramount

DGO

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN, Unicanal y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV.

POPU TV

GEN

Unicanal

Trece

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

Movistar+

DAZN

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Turquía EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Paraguay vs. Turquía por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX