Por Joao Muñoz Tineo

vs se enfrentarán este sábado 6 de junio de 2026 a las 13:45 hora chilena en el Estadio Nacional do Jamor con presencia de . Bajo la dirección técnica interina de Nicolás Córdova, “La Roja” busca armar un nuevo proceso de recambio futbolístico. La nómina presenta sorpresas como Nils Reichmuth y el regreso de Iván Morales, dejando fuera a Ben Brereton. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de La Roja HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Portugal vs Chile el sábado 6 de junio por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde el Estadio Nacional do Jamor, Oeiras, Portugal.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Portugal vs Chile el sábado 6 de junio por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde el Estadio Nacional do Jamor, Oeiras, Portugal.

¿Qué canal transmite Portugal vs Chile EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Portugal vs Chile EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 6 de junio del 2026 desde el Estadio Nacional do Jamor, Oeiras, Portugal.

Para Chile, el partido de Portugal vs Chile será transmitido a través de Chilevisión, ESPN y Disney+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Portugal vs Chile también será televisado por ESPN y Disney+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del amistoso por streaming.

En México, el amistoso de Portugal-Chile con Cristiano Ronaldo, será transmitido a través de Sky Sports e izzi. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de fuboTV, Fubo Sports Network, ViX y Tubi.

¿A qué hora juega Portugal vs Chile por partido amistoso?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:45 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 13:45 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 12:45 horas.
  • México: 11:45 horas.
  • Estados Unidos (ET): 13:45 horas.
  • España: 19:45 horas.

¿Qué canal TV transmite Portugal vs Chile EN VIVO por partido amistoso?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú12:45 PMESPN y Disney+ Premium
México11:45 AMSky Sports e izzi
Estados Unidos1:45 PMfuboTV, Fubo Sports Network, ViX y Tubi
Argentina2:45 PMESPN y Disney+ Premium
Ecuador12:45 PMESPN y Disney+ Premium
Colombia12:45 PMESPN y Disney+ Premium
Chile1:45 PMChilevisión, ESPN y Disney+ Premium
Venezuela1:45 PMESPN y Disney+ Premium
Bolivia1:45 PMESPN y Disney+ Premium
Uruguay2:45 PMESPN y Disney+ Premium
Brasil2:45 PMESPN y Disney+ Premium
Paraguay2:45 PMESPN y Disney+ Premium
Puerto Rico11:45 AMViX
Nicaragua11:45 AMDisney+ Premium
Guatemala11:45 AMDisney+ Premium
Costa Rica11:45 AMDisney+ Premium
República Dominicana11:45 AMDisney+ Premium
Honduras11:45 AMDisney+ Premium

Horario, TV y dónde ver en vivo el Portugal vs Chile por partido amistoso

  • Fecha: sábado 6 de junio del 2026
  • Partido: Portugal vs Chile
  • Hora: 13:45 (CHI); 13:45 ET (USA); 12:45 (PER/COL/ECU); 14:45 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: Chilevisión, ESPN
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Estadio: Nacional do Jamor

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Perú?

En Perú, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Chile?

En Chile, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN y Chilevisión, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • Chilevisión
  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?

En Colombia, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?

En Argentina, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Paraguay?

En Paraguay, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Uruguay?

En Uruguay, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Venezuela?

En Venezuela, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Bolivia?

En Bolivia, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en México?

En México, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

  • Sky Sports
  • izzi

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Fubo Sports Network y Tubi, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV y ViX.

  • Fubo Sports Network
  • Tubi
  • ViX
  • fuboTV

¿Cuándo se juega el Portugal vs Chile por amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Portugal vs Chile se juega el sábado 6 de junio de 2026 en el Estadio Nacional do Jamor, Oeiras, Portugal.

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