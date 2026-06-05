Portugal vs Chile se enfrentarán este sábado 6 de junio de 2026 a las 13:45 hora chilena en el Estadio Nacional do Jamor con presencia de Cristiano Ronaldo. Bajo la dirección técnica interina de Nicolás Córdova, “La Roja” busca armar un nuevo proceso de recambio futbolístico. La nómina presenta sorpresas como Nils Reichmuth y el regreso de Iván Morales, dejando fuera a Ben Brereton. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de La Roja HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Portugal vs Chile el sábado 6 de junio por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde el Estadio Nacional do Jamor, Oeiras, Portugal.

¿Qué canal transmite Portugal vs Chile EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Portugal vs Chile EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 6 de junio del 2026 desde el Estadio Nacional do Jamor, Oeiras, Portugal.

Para Chile, el partido de Portugal vs Chile será transmitido a través de Chilevisión, ESPN y Disney+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Portugal vs Chile también será televisado por ESPN y Disney+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del amistoso por streaming.

En México, el amistoso de Portugal-Chile con Cristiano Ronaldo, será transmitido a través de Sky Sports e izzi. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de fuboTV, Fubo Sports Network, ViX y Tubi.

¿A qué hora juega Portugal vs Chile por partido amistoso?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:45 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 13:45 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 12:45 horas.

México: 11:45 horas.

Estados Unidos (ET): 13:45 horas.

España: 19:45 horas.

¿Qué canal TV transmite Portugal vs Chile EN VIVO por partido amistoso?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 12:45 PM ESPN y Disney+ Premium México 11:45 AM Sky Sports e izzi Estados Unidos 1:45 PM fuboTV, Fubo Sports Network, ViX y Tubi Argentina 2:45 PM ESPN y Disney+ Premium Ecuador 12:45 PM ESPN y Disney+ Premium Colombia 12:45 PM ESPN y Disney+ Premium Chile 1:45 PM Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium Venezuela 1:45 PM ESPN y Disney+ Premium Bolivia 1:45 PM ESPN y Disney+ Premium Uruguay 2:45 PM ESPN y Disney+ Premium Brasil 2:45 PM ESPN y Disney+ Premium Paraguay 2:45 PM ESPN y Disney+ Premium Puerto Rico 11:45 AM ViX Nicaragua 11:45 AM Disney+ Premium Guatemala 11:45 AM Disney+ Premium Costa Rica 11:45 AM Disney+ Premium República Dominicana 11:45 AM Disney+ Premium Honduras 11:45 AM Disney+ Premium

Horario, TV y dónde ver en vivo el Portugal vs Chile por partido amistoso

Fecha: sábado 6 de junio del 2026

sábado 6 de junio del 2026 Partido: Portugal vs Chile

Portugal vs Chile Hora: 13:45 (CHI); 13:45 ET (USA); 12:45 (PER/COL/ECU); 14:45 (ARG/URU/PAR)

13:45 (CHI); 13:45 ET (USA); 12:45 (PER/COL/ECU); 14:45 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Chilevisión, ESPN

Chilevisión, ESPN Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estadio: Nacional do Jamor

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Perú?

En Perú, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Chile?

En Chile, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN y Chilevisión, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

Chilevisión

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?

En Colombia, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?

En Argentina, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Paraguay?

En Paraguay, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Uruguay?

En Uruguay, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Venezuela?

En Venezuela, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Bolivia?

En Bolivia, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en México?

En México, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Portugal vs Chile EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Portugal vs Chile por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Fubo Sports Network y Tubi, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV y ViX.

Fubo Sports Network

Tubi

ViX

fuboTV

¿Cuándo se juega el Portugal vs Chile por amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Portugal vs Chile se juega el sábado 6 de junio de 2026 en el Estadio Nacional do Jamor, Oeiras, Portugal.