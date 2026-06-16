Portugal vs Congo se enfrentan en el Estadio Houston por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 este miércoles 17 de junio. El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega con paso firme tras ganar sus amistosos previos de preparación contra Chile (2-1) y Nigeria (2-1). Esta Copa del Mundo marca la histórica sexta participación de Cristiano Ronaldo en la máxima cita del fútbol. ¿Qué canales transmiten el partido de Portugal en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Portugal vs Congo según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Portugal vs Congo EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Portugal vs Congo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 17 de junio del 2026 desde el Estadio Houston.
Para Perú, el partido de Portugal vs Congo será transmitido a través de DirecTV Sports y Paramount+ por cable y streaming.
El partido de Portugal vs Congo será televisado po DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.
En España, el partido de Portugal-Congo, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Portugal vs Congo por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.
- México: 11:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 13:00 horas.
- España: 19:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Portugal vs Congo EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|12:00 PM
|DirecTV Sports y Paramount+
|México
|11:00 AM
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX
|Estados Unidos
|1:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|2:00 PM
|Flow Sports, DirecTV Sports, Paramount+
|Ecuador
|12:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Colombia
|12:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Chile
|1:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Venezuela
|1:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Bolivia
|1:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|2:00 PM
|DirecTV Sports, Paramount+
|Brasil
|2:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|2:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|11:00 AM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|11:00 AM
|ViX y Tigo Sports
|España
|7:00 PM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Portugal vs Congo por Mundial 2026
- Fecha: miércoles 17 de junio del 2026
- Partido: Portugal vs Congo
- Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV, Movistar+
- Estadio: Houston
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- Canal 5
- Azteca Deportes
- Azteca 7
- ViX
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Argentina vs Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten APortugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- DirecTV Sports
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Portugal vs Congo EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Portugal vs Congo por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Portugal vs Congo por Mundial 2026?
El partido entre Portugal vs Congo se juega el miércoles 17 de junio de 2026 en el estadio Houston.