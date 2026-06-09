Portugal vs Nigeria se enfrentarán este miércoles 10 de junio de 2026 a las 14:45 horas en el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa con presencia de Cristiano Ronaldo. El equipo de Roberto Martínez disputará su último amistoso previo a su debut en el Mundial 2026, donde buscarán hacer historia y reafirmarse como uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. Por su parte, el combinado africano toma este encuentro como un desafío tras quedar fuera de la cita mundialista. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de Portugal HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Portugal vs Nigeria el miércoles 10 de junio por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde Estadio Dr. Magalhaes Pessoa, en Leiría, Portugal.

¿Qué canal transmite Portugal vs Nigeria EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Portugal vs Nigeria EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 10 de junio del 2026 desde el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa, en Leiría, Portugal.

Para Perú, el partido de Portugal vs Nigeria será transmitido a través de ESPN y Disney+ por cable TV y streaming.

El partido de Portugal vs Nigeria también será televisado por ESPN y Disney+ para Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del amistoso por streaming.

En México, el amistoso de Portugal-Nigeria con Cristiano Ronaldo, será transmitido a través de Sky Sports e izzi. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de fuboTV, Fox Soccer Plus, ViX y FOX One.

¿A qué hora juega Portugal vs Nigeria por partido amistoso?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:45 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:45 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:45 horas.

México: 13:45 horas.

Estados Unidos (ET): 15:45 horas.

España: 21:45 horas.

¿Qué canal TV transmite Portugal vs Nigeria EN VIVO por partido amistoso?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 2:45 PM ESPN y Disney+ Premium México 1:45 PM Sky Sports e izzi Estados Unidos 3:45 PM fuboTV, Fox Soccer Plus, ViX y FOX One Argentina 4:45 PM ESPN y Disney+ Premium Ecuador 2:45 PM ESPN y Disney+ Premium Colombia 2:45 PM ESPN y Disney+ Premium Chile 3:45 PM Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium Venezuela 3:45 PM ESPN y Disney+ Premium Bolivia 3:45 PM ESPN y Disney+ Premium Uruguay 4:45 PM ESPN y Disney+ Premium Brasil 4:45 PM SporTV y Globoplay Paraguay 4:45 PM ESPN y Disney+ Premium Puerto Rico 1:45 PM ViX Nicaragua 1:45 PM Disney+ Premium Guatemala 1:45 PM Disney+ Premium Costa Rica 1:45 PM Disney+ Premium República Dominicana 1:45 PM Disney+ Premium Honduras 1:45 PM Disney+ Premium

Horario, TV y dónde ver en vivo el Portugal vs Nigeria por partido amistoso

Fecha: miércoles 10 de junio del 2026

miércoles 10 de junio del 2026 Partido: Portugal vs Nigeria

Portugal vs Nigeria Hora: 15:45 (CHI); 15:45 ET (USA); 14:45 (PER/COL/ECU); 16:45 (ARG/URU/PAR)

15:45 (CHI); 15:45 ET (USA); 14:45 (PER/COL/ECU); 16:45 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estadio: Dr. Magalhaes Pessoa

¿En qué canal transmiten Portugal vs Nigeria EN VIVO hoy por amistoso en Perú?

En Perú, el partido Portugal vs Nigeria por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Nigeria EN VIVO hoy por amistoso en Chile?

En Chile, el partido Portugal vs Nigeria por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Nigeria EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?

En Colombia, el partido Portugal vs Nigeria por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Nigeria EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?

En Argentina, el partido Portugal vs Nigeria por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Nigeria EN VIVO hoy por amistoso en Paraguay?

En Paraguay, el partido Portugal vs Nigeria por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Nigeria EN VIVO hoy por amistoso en Uruguay?

En Uruguay, el partido Portugal vs Nigeria por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Nigeria EN VIVO hoy por amistoso en Venezuela?

En Venezuela, el partido Portugal vs Nigeria por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Nigeria EN VIVO hoy por amistoso en Bolivia?

En Bolivia, el partido Portugal vs Nigeria por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Nigeria EN VIVO hoy por amistoso en México?

En México, el partido Portugal vs Nigeria por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Portugal vs Nigeria EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Portugal vs Nigeria por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Fox Soccer Plus, señal que posee los derechos del encuentro amistoso para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX One, fuboTV y ViX.

Fox Soccer Plus

FOX One

ViX

fuboTV

¿Cuándo se juega el Portugal vs Nigeria por amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Portugal vs Nigeria se juega el miércoles 10 de junio de 2026 en el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa, Portugal.