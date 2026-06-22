Portugal vs Uzbekistán enfrentan en el Estadio Houston por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 este martes 23 de junio. El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega a este compromiso con la urgencia de sumar tres puntos claves para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo. Los lusos debutaron con un empate 1-1 ante RD Congo y ahora deberán revalidar su condición de favoritos. Por su parte, el combinado asiático va por la sorpresa ante el equipo de Cristiano Ronaldo y lograr su primera victoria en la cita mundialista. ¿Qué canales transmiten el partido de Portugal en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Portugal vs Uzbekistán según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Portugal vs Uzbekistán el martes 23 de junio por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 desde el Estadio Houston.

¿Qué canal transmite Portugal vs Uzbekistán EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Portugal vs Uzbekistán EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 23 de junio del 2026 desde el Estadio Houston.

Para Perú, el partido de Portugal vs Uzbekistán será transmitido a través de DirecTV Sports y Paramount+ por cable y streaming.

El partido de Portugal vs Uzbekistán será televisado po DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.

En España, el partido de Portugal-Uzbekistán, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.

México: 11:00 horas.

Estados Unidos (ET): 13:00 horas.

España: 19:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Portugal vs Uzbekistán EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 12:00 PM DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+ México 11:00 AM Azteca Deportes, Azteca 7, ViX Estados Unidos 1:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 2:00 PM TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+ Ecuador 12:00 PM Chilevion, DirecTV Sports, Paramount+ Colombia 12:00 PM Win Sports, DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 1:00 PM Chilevision, DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 1:00 PM Televen, DirecTV Sports, Paramount+ Bolivia 1:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 2:00 PM DirecTV Sports, AUF TV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 2:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 2:00 PM Gen y Trece Puerto Rico 11:00 AM Telemundo y NAICOM Nicaragua 11:00 AM ViX y Tigo Sports Guatemala 11:00 AM TeleOnce, Chapin TV, FOX, ViX y Tigo Sports Costa Rica 11:00 AM FOX, FOX+, ViX y Tigo Sports República Dominicana 11:00 AM CDN Deportes, Pio Deportes, ViX y Tigo Sports Honduras 11:00 AM Telecadena 7 y 4, DTVC+, ViX y Tigo Sports El Salvador 11:00 AM ViX y Tigo Sports España 7:00 PM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026

Fecha: martes 23 de junio del 2026

martes 23 de junio del 2026 Partido: Portugal vs Uzbekistán

Portugal vs Uzbekistán Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR)

11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, AUF TV, Azteca 7 y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, AUF TV, Azteca 7 y Tigo Sports Streaming: Paramount, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+

Paramount, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+ Estadio: Houston

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV Sports

Paramount+

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Azteca Deportes y Azteca 7, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Azteca Deportes

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe, TyC Sports, DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe

TyC Sports

DirecTV Sports

Paramount+

Flow TV

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports, DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y Disney+ Premium.

Win Sports

Win Play

DirecTV Sports

Paramount+

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y Disney+ Premium.

Teleamazonas

DirecTV Sports

Paramount+

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y Disney+ Premium.

AUF TV

DirecTV Sports

Paramount+

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevision y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y Disney+ Premium.

Chilevision

DirecTV Sports

Paramount+

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

Televen

DirecTV Sports

Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, FOX y Tigo Sports, señal que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TeleOnce

Chapin TV

FOX

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telecadena 7 y 4, DTVC+ y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Telecadena 7 y 4

DTVC+

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026?

El partido entre Portugal vs Uzbekistán se juega el martes 23 de junio de 2026 en el estadio Houston.