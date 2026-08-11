PSG y Aston Villa se enfrentan este miércoles 12 de agosto del 2026 por la final de la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena. La previa de la Supercopa de la UEFA 2026 anticipa una final de estilos opuestos, condicionada por el corto rodaje de la pretemporada y las secuelas físicas del reciente Mundial. El encuentro, dirigido por el árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan, no contará con tiempos extra; en caso de empate tras los 90 minutos, el campeón se definirá directamente por penales. ¿Qué canales transmiten la final de la Supercopa de Europa 2026? Conoce en qué canales ver el partido de PSG vs Aston Villa según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre PSG vs. Aston Villa el miércoles 12 de agosto por la final de la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena.

¿Qué canal transmite la final PSG - Aston Villa EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido por la final de la Supercopa de Europa entre PSG - Aston Villa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 12 de agosto desde el Red Bull Arena.

Para Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, el partido de París Saint-Germain vs Aston Villa será transmitido a través de ESPN y también estará disponible en Disney+ Premium; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En Estados Unidos, el partido entre PSG vs Aston Villa podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, Univision y CBS Sports Network. En México, la transmisión estará disponible por TNT Sports y HBO Max.

En España, la cobertura de la final será por Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre PSG vs Aston Villa.

¿A qué hora juega PSG vs. Aston Villa por la final de la Supercopa de Europa 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

¿Qué canal TV transmite PSG vs. Aston Villa EN VIVO por la final de la Supercopa de Europa 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 PM ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 PM ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 PM ESPN Disney+ Premium Argentina 4:00 PM ESPN y FOX Sports Disney+ Premium Brasil 4:00 PM TNT, Claro TV y Vivo Play Zapping Paraguay 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Uruguay 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Chile 3:00 PM ESPN y ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 3:00 PM ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 PM ESPN Disney+ Premium México 1:00 PM TNT Sports, FOX One y tabii HBO Max Estados Unidos 3:00 PM TUDN, Univision y DAZN Paramount+ Guatemala 1:00 PM ESPN Disney+ Premium Honduras 1:00 PM ESPN Disney+ Premium Costa Rica 10:00 PM ESPN Disney+ Premium Panamá 1:00 PM ESPN Disney+ Premium Nicaragua 1:00 PM ESPN Disney+ Premium República Dominicana 1:00 PM ESPN Disney+ Premium Puerto Rico 1:00 PM ESPN Disney+ Premium El Salvador 1:00 PM ESPN Disney+ Premium España 9:00 PM Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el PSG vs Aston Villa por final de la Supercopa de Europa 2026

Fecha: miércoles 12 de agosto del 2026

miércoles 12 de agosto del 2026 Partido: PSG vs Aston Villa por final de la Supercopa de Europa 2026

PSG vs Aston Villa por final de la Supercopa de Europa 2026 Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: ESPN, FOX Sports, TNT Sports, Univision, Movistar Liga de Campeones y TUDN

ESPN, FOX Sports, TNT Sports, Univision, Movistar Liga de Campeones y TUDN Streaming: Disney Plus, Movistar Plus, tabii, HBO Max y ViX Premium.

Disney Plus, Movistar Plus, tabii, HBO Max y ViX Premium. Estadio: Red Bull Arena

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en Perú?

En Perú, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en Chile?

En Chile, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en Argentina?

En Argentina, el París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en televisión por cable y satélite, mientras que FOX Sports también brindará una cobertura especial del partido; además, el duelo estará disponible en streaming por Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para la región.

ESPN

FOX Sports

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se podrá ver en vivo con narración en español mediante TUDN y la plataforma ViX, mientras que en inglés estará disponible en el servicio de streaming Paramount+; además, DAZN y Amazon Prime Video también ofrecerán la transmisión oficial del encuentro en territorio estadounidense, tanto en Smart TV como en dispositivos móviles.

TUDN

ViX

Paramount+

DAZN

Univision

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en España?

En España, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 se transmitirá en directo a través de Movistar Liga de Campeones y las señales de Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde París.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026 en México?

En México, el partido París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa por la final de Supercopa de Europa 2026 será transmitido EN VIVO por streaming en HBO Max y TNT Sports, plataformas que cuentan con los derechos del torneo europeo para el territorio mexicano.

TNT Sports

HBO Max

¿Cuándo se juega el PSG vs. Aston Villa EN VIVO hoy por final de Supercopa de Europa 2026?

La final de la Champions League entre París Saint-Germain (PSG) vs Aston Villa se juega el miércoles 12 de agosto de 2026 en el Red Bull Arena.