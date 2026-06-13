Qatar vs. Suiza se enfrentan en el Levi’s Stadium de Santa Clara por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026 este sábado 13 de junio. Ambas selecciones buscarán dar la sorpresa en busca de un boleto a la siguiente fase del certamen. ¿Qué canales transmiten el partido de Qatar vs. Suiza en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Qatar vs. Suiza EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Qatar vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 13 de junio del 2026 desde el Levi’s Stadium de Santa Clara.
Para México, el partido de Qatar vs. Suiza será transmitido a través de ViX por streaming.
El partido de Qatar vs. Suiza será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, DGO tendrá la transmisión del partido por streaming.
En España, el partido de Qatar vs. Suiza será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Qatar vs. Suiza por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas
¿Qué canal TV transmite Qatar vs. Suiza EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|México
|1:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount+
|Ecuador
|2:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|2:00 PM
|Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
|Chile
|3:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|3:00 PM
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|3:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Brasil
|4:00 PM
|CazéTV
|Paraguay
|4:00 PM
|Gen y Trece
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Fox Sports 1 y Telemundo
|Nicaragua
|1:00 PM
|Canal 10 y Tigo Sports
|Guatemala
|1:00 PM
|Tigo Sports
|Costa Rica
|1:00 PM
|FOX+
|República Dominicana
|1:00 PM
|Pio Deportes
|Honduras
|1:00 PM
|Tigo Sports
|El Salvador
|1:00 PM
|Tigo Sports
|España
|9:00 PM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Qatar vs. Suiza por Mundial 2026
- Fecha: Sábado 13 de junio del 2026
- Partido: Qatar vs. Suiza
- Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, ViX, Win Sports
- Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Levi’s Stadium
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- ViX
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
- DGO
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Win Play, Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
- DGO
- Win Sports
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, seña que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y Chilevisión, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- Chilevisión
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Qatar vs. Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Qatar vs. Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+