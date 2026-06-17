Por Rogger Fernández

vs se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en el estado de Atlanta, por la fecha 2 del Grupo A del este jueves 18 de junio. Este partido es clave para ambos equipos, ya que definirán en el campo de juego sus opciones de clasificación a los dieciséisavos de final de la Copa del Mundo. Los checos vienen de caer 2-1 ante Corea del Sur, mientras que los sudafricanos fueron superados 2-0 ante México. ¿Qué canales transmiten este partido en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de República Checa vs Sudáfrica según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre República Checa y Sudáfrica el jueves 18 de junio por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz Stadium.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre República Checa y Sudáfrica el jueves 18 de junio por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz Stadium.

¿Qué canal transmite República Checa vs Sudáfrica EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre República Checa vs Sudáfrica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 18 de junio del 2026 desde el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Para Perú, el partido de República Checa vs Sudáfrica será transmitido a través de DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo online por la plataforma de ViX.

El partido de República Checa vs Sudáfrica será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

En España, el partido de República Checa-Sudáfrica será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega República Checa vs Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 13:00 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 11:00 horas.
  • México: 10:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 12:00 horas.
  • España: 18:00 horas.

¿Qué canal TV transmite República Checa vs Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú11:00 AMDirecTV, Paramount+ y DGO
México10:00 AMViX
Estados Unidos12:00 PMFOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Argentina1:00 PMFlow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO
Ecuador11:00 AMDirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia11:00 AMRadio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile12:00 PMDirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela12:00 PMDirecTV y DGO
Bolivia12:00 PMEntel TV y Tigo Sports
Uruguay1:00 PMAUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO
Brasil1:00 PMDisney+ Premium y CazéTV
Paraguay1:00 PMGEN y Trece
Puerto Rico10:00 AMTelemundo y NAICOM
Nicaragua10:00 AMTigo Sports, FOX y ViX
Guatemala10:00 AMTeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX
Costa Rica10:00 AMFOX+ y ViX
República Dominicana10:00 AMPio Deportes. CDN Deportes y ViX
Honduras10:00 AMTigo Sports y ViX
El Salvador10:00 AMTigo Sports y ViX
España6:00 PMDAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026

  • Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
  • Partido: República Checa vs Sudáfrica
  • Hora: 10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/BRA)
  • Canales TV: DirecTV, DAZN, Movistar TV, GEN, Trece, AUF TV y Tigo Sports
  • Streaming: Paramount, DGO, fuboTV
  • Estadio: Merecedes-Benz Stadium

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo mediante streaming.

  • ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y TyC Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount+
  • Flow TV
  • TyC Sports

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Radio Nacional de Colombia y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount+
  • Radio Nacional

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount+
  • AUF TV

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

  • DirecTV
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN+.

  • Gen
  • Trece

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

  • Entel TV
  • Tigo Sports

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

  • FOX Network
  • fuboTV
  • Telemundo
  • FOX One
  • SiriusXM FC
  • Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DAZN+ y Movistar+.

  • DAZN
  • Movistar+

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • Chapin TV
  • TeleOnce
  • FOX
  • ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • FOX
  • ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+ y ViX.

  • FOX+
  • ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.

  • Telemundo
  • NAICOM

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿Cuándo se juega el República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026?

El partido entre República Checa vs Sudáfrica se juega el jueves 18 de junio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium.

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