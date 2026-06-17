República Checa vs Sudáfrica se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en el estado de Atlanta, por la fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026 este jueves 18 de junio. Este partido es clave para ambos equipos, ya que definirán en el campo de juego sus opciones de clasificación a los dieciséisavos de final de la Copa del Mundo. Los checos vienen de caer 2-1 ante Corea del Sur, mientras que los sudafricanos fueron superados 2-0 ante México. ¿Qué canales transmiten este partido en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de República Checa vs Sudáfrica según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre República Checa y Sudáfrica el jueves 18 de junio por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz Stadium.

¿Qué canal transmite República Checa vs Sudáfrica EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre República Checa vs Sudáfrica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 18 de junio del 2026 desde el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Para Perú, el partido de República Checa vs Sudáfrica será transmitido a través de DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo online por la plataforma de ViX.

El partido de República Checa vs Sudáfrica será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

En España, el partido de República Checa-Sudáfrica será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega República Checa vs Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 13:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 11:00 horas.

México: 10:00 horas.

Estados Unidos (ET): 12:00 horas.

España: 18:00 horas.

¿Qué canal TV transmite República Checa vs Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 11:00 AM DirecTV, Paramount+ y DGO México 10:00 AM ViX Estados Unidos 12:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 1:00 PM Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO Ecuador 11:00 AM DirecTV, Paramount+ y DGO Colombia 11:00 AM Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO Chile 12:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Venezuela 12:00 PM DirecTV y DGO Bolivia 12:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 1:00 PM AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO Brasil 1:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 1:00 PM GEN y Trece Puerto Rico 10:00 AM Telemundo y NAICOM Nicaragua 10:00 AM Tigo Sports, FOX y ViX Guatemala 10:00 AM TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX Costa Rica 10:00 AM FOX+ y ViX República Dominicana 10:00 AM Pio Deportes. CDN Deportes y ViX Honduras 10:00 AM Tigo Sports y ViX El Salvador 10:00 AM Tigo Sports y ViX España 6:00 PM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026

Fecha: Jueves 18 de junio del 2026

Jueves 18 de junio del 2026 Partido: República Checa vs Sudáfrica

República Checa vs Sudáfrica Hora: 10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/BRA)

10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, DAZN, Movistar TV, GEN, Trece, AUF TV y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, Movistar TV, GEN, Trece, AUF TV y Tigo Sports Streaming: Paramount, DGO, fuboTV

Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Merecedes-Benz Stadium

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo mediante streaming.

ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y TyC Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

Flow TV

TyC Sports

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Radio Nacional de Colombia y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

Radio Nacional

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

AUF TV

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN+.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partid República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DAZN+ y Movistar+.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Francia vs Senegal por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

Chapin TV

TeleOnce

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

FOX

ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+ y ViX.

FOX+

ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.

Telemundo

NAICOM

¿En qué canal transmiten República Checa vs Sudáfrica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el República Checa vs Sudáfrica por Mundial 2026?

El partido entre República Checa vs Sudáfrica se juega el jueves 18 de junio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium.