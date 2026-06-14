Suecia vs Túnez se enfrentan este domingo 14 de junio en el Estadio Guadalajara por la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026. El conjunto europeo comienza su participación en la Copa del Mundo ante una selección africana que quiere ser la sorpresa en la cita mundialista y alcanzar la siguiente fase. ¿Qué canales transmiten el partido de Suecia en el Mundial 2026? Conoce en qué señales de TV y plataformas de streaming podrás ver el encuentro EN VIVO.
¿Qué canal transmite Suecia vs Túnez EN VIVO por TV y streaming online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Suecia vs Túnez EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 14 de junio del 2026 desde el Estadio Guadalajara.
Para Perú, el partido Suecia vs Túnez será transmitido EN VIVO por DirecTV DGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México, míralo online por ViX.
El partido de Suecia vs Túnez será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil el canal que transmite el encuentro es SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV, Sky+ y CazéTV.
En España, el partido de Suecia-Túnez, será transmitido a través de DAZN y Movistar. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Sports, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Suecia vs Túnez por el Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 23:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 22:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 21:00 horas.
- México: 20:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 22:00 horas.
- España: 04:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Suecia vs Túnez EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|9:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|México
|8:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|10:00 PM
|FOX Sports, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|11:00 PM
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
|Ecuador
|9:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Colombia
|9:00 PM
|DirecTV, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
|Chile
|10:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Venezuela
|10:00 PM
|DirecTV y DGO
|Bolivia
|10:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|11:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Brasil
|11:00 PM
|SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|11:00 PM
|GEN y Trece
|Puerto Rico
|8:00 PM
|Fox Sports 1, Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|8:00 PM
|Tigo Sports
|Guatemala
|8:00 PM
|TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX
|Costa Rica
|8:00 PM
|FOX y FOX+
|República Dominicana
|8:00 PM
|Pio Deportes
|Honduras
|8:00 PM
|Tigo Sports
|El Salvador
|8:00 PM
|Tigo Sports
|España
|4:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Suecia vs Túnez por Mundial 2026
- Fecha: domingo 14 de junio del 2026
- Partido: Suecia vs Túnez
- Hora: 20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, Flow Sports, Radio Nacional, FOX Sports, Tyc Sports, Flow Sports, Tigo Sports, Entel TV y Trece
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO
- Estadio: Guadalajara
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y DGO.
- DirecTV
- TyC Sports
- DGO
- Paramount
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Radio Nacional y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
- Radio Nacional
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- TeleOnce
- ChapinTV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+.
- FOX
- FOX+
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Fox Sports 1 y Telemundo, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Fox Sports 1
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Suecia vs Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Suecia vs Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Suecia vs Túnez por Mundial 2026?
El partido entre Suecia vs Túnez se juega el domingo 14 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara.