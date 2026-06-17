Suiza vs Bosnia-Herzegovina se enfrentan en el SoFi Stadium, ubicado en el estado de Los Ángeles, por la fecha 2 del Grupo B del Mundial 2026 este jueves 18 de junio. Este partido será clave para ambas selecciones en su objetivo de sumar tres puntos y clasificar a los dieciséisavos de final de la Copa del Mundo. El combinado suizo viene de igualar 1-1 con Qatar en su debut, mientras que los bosnios empataron por el mismo marcador ante el anfitrión Canadá. ¿Qué canales transmiten el partido de Suiza en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Suiza vs Bosnia-Herzegovina según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 18 de junio del 2026 desde el SoFi Stadium, Los Ángeles.
Para Perú, el partido de Suiza vs Bosnia-Herzegovina será transmitido a través de América TV, América TVGO, DirecTV, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo online por la plataforma de ViX.
El partido de Suiza vs Bosnia-Herzegovina será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Disney+ Premium, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.
En España, el partido de Suiza vs Bosnia-Herzegovina será transmitido a través de DAZN, RTVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 PM
|DirecTV, América TV, América TVGO, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|1:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+, mitelefe y Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 PM
|Caracol, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|3:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|3:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|4:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Disney+ Premium, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|4:00 PM
|Unicanal
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|1:00 PM
|Tigo Sports y ViX
|Guatemala
|1:00 PM
|Tigo Sports y ViX
|Costa Rica
|1:00 PM
|FOX+ y ViX
|República Dominicana
|1:00 PM
|CDN, Pio Deportes y ViX
|Honduras
|1:00 PM
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, FOX, Tigo Sports y ViX
|El Salvador
|1:00 PM
|Tigo Sports y ViX
|España
|9:00 PM
|DAZN, RTVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Horario, TV y dónde ver en vivo el Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026
- Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
- Partido: Suiza vs Bosnia-Herzegovina
- Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, América TV, DAZN, Teleamazonas, La 1 RTVE, Chilevision, Unicanal, AUF TV y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: SoFi Stadium
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- América TV
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Telefe
- Disney+ Premium
- Paramount
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Caracol, RCN, Radio Nacional de Colombia y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Caracol
- RCN
- Disney+ Premium
- Paramount
- Radio Nacional
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Unicanal
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, RTVE La 1, fuboTV y La 2 Cat, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y Movistar+.
- DAZN
- RTVE La 1
- fuboTV
- La 2 Cat
- RTVE Play
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telecadena 7 y 4, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DTVC+ y ViX.
- Tigo Sports
- Telecadena 7 y 4
- FOX
- DTVC+
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+ y ViX.
- FOX+
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, Medcom, FOX y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- RPC
- TVMax
- Medcom
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Suiza vs Bosnia-Herzegovina por Mundial 2026?
El partido entre Suiza vs Bosnia-Herzegovina se juega el jueves 18 de junio de 2026 en el SoFi Stadium.