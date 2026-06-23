Suiza vs Canadá se enfrentan en el Estadio Vancouver por la fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio. El partido es clave para definir quién clasificará como primero de su llave a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Suizos y canadiense suman cuatro puntos cada uno, aunque los anfitriones tienen mejor diferencia de gol. El ganador del Grupo B se enfrentará en la siguiente ronda contra uno de los mejores terceros. ¿Qué canales transmiten el partido de Suiza vs Canadá en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Suiza vs Canadá según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Suiza vs Canadá EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Suiza vs Canadá EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 24 de junio del 2026 desde el Estadio Vancouver.
Para Perú, el partido de Suiza vs Canadá será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por cable y streaming. En México míralo online por la plataforma de ViX.
El partido de Suiza vs Canadá será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.
En España, el partido de Suiza vs Canadá será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Suiza vs Canadá EN VIVO por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Suiza vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|2:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|México
|1:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|3:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|4:00 PM
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
|Ecuador
|2:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|2:00 PM
|Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|3:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|3:00 PM
|Televen DirecTV, Paramount+ y DGO
|Bolivia
|3:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|4:00 PM
|AUF TV, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Brasil
|4:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|4:00 PM
|GEN y Trece
|Puerto Rico
|1:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|1:00 PM
|Canal 10, FOX, Tigo Sports y ViX
|Guatemala
|1:00 PM
|TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y ViX
|Costa Rica
|1:00 PM
|FOX+ y ViX
|República Dominicana
|1:00 PM
|Pio Deportes y ViX
|Honduras
|1:00 PM
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, FOX, Tigo Sports y ViX
|El Salvador
|1:00 PM
|FOX, Tigo Sports y ViX
|España
|9:00 PM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Suiza vs Canadá por Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Partido: Suiza vs Canadá
- Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Vancouver
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- TyC Sports
- DGO
- Paramount+
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Radio Nacional de Colombia y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Radio Nacional
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- Televen
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Trece, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Trece
- GEN
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TeleOnce
- Chapin TV
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telecadena 7 y 4, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DTVC+ y ViX.
- Tigo Sports
- Telecadena 7 y 4
- FOX
- DTVC+
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal10, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Canal 10
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+ y ViX.
- FOX+
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Suiza vs Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Suiza vs Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Suiza vs Canadá por Mundial 2026?
El partido entre Suiza vs Canadá se juega el miércoles 24 de junio de 2026 en el Estadio Vancouver.