Uruguay vs Arabia Saudita se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 este lunes 15 de junio. El partido marcará el debut de la ‘Celeste’ ante un rival que siempre es complicado. El equipo de Marcelo Bielsa aparece como favorito para llevarse los tres puntos, pero deberá demostrar en la cancha que pueden dar la sorpresa en esta Copa del Mundo. ¿Qué canales transmiten el partido de Uruguay en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Uruguay vs Arabia Saudita según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 15 de junio del 2026 desde el Hard Rock Stadium de Miami.
Para Perú, el partido de Uruguay vs Arabia Saudita será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal cable y streaming. En México míralo por ViX vía streaming.
El partido de Uruguay vs Arabia Saudita será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.
En España, el partido de Uruguay-Arabia Saudita será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.
- México: 16:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
- España: 00:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|5:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|4:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|6:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|7:00 PM
|TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+, mitelefe y Disney+ Premium
|Ecuador
|5:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|5:00 PM
|Win Sports, Win Play, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|6:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|6:00 PM
|DirecTV, DGO y Disney+ Premium
|Bolivia
|6:00 PM
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|Uruguay
|7:00 PM
|Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|7:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|7:00 PsM
|GEN y Trece
|Puerto Rico
|4:00 PM
|Fox Sports 1, Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|4:00 PM
|Tigo Sports y ViX
|Guatemala
|4:00 PM
|TeleOnce, Chapin TV, FOX, Tigo Sports y ViX
|Costa Rica
|4:00 PM
|Teletica, Canal 7, TDMAX, FOX+ y ViX
|República Dominicana
|4:00 PM
|ViX y Pio Deportes
|Honduras
|4:00 PM
|FOX, ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|4:00 PM
|FOX, ViX y Tigo Sports
|España
|00:00 M
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026
- Fecha: Lunes 14 de junio del 2026
- Partido: Uruguay vs Arabia Saudita
- Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, MovistarTV, Telefe, Canal 5, GEN, Trece, Telemundo, Win Sports, Telefe y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Hard Rock Stadium
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por streaming en ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- ViX
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- TyC Sports
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Países Bajos vs Japón por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win Sports, Radio Nacional y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Win Sports
- Radio Nacional
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN.
- Gen
- Trece
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, FOX y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TeleOnce
- Chapin TV
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teletica, Canal 7 y TDMAX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX+ y ViX.
- Teletica
- Canal 7
- TDMAX
- FOX+
- ViX
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Fox Sports y Telemundo, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Fox Sports
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, Medcom y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- RPC
- TVMax
- Medcom
- Tigo Sports
- ViX
¿Cuándo se juega el Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026?
El partido entre Uruguay vs Arabia Saudita se juega el llunes 15 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium.