El partido entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H de la Mundial 2026 se jugará este domingo 21 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. Uruguay rescató sobre el final un empate 1-1 ante Arabia Saudita con gol de Maximiliano Araújo. Por otro lado, Cabo Verde dio una de las grandes sorpresas del certamen al igualar 0-0 ante España, sostenido por una actuación brillante de su arquero Vozinha. ¿Qué canales transmiten el partido de Uruguay vs. Cabo Verde en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Uruguay vs. Cabo Verde según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Uruguay vs. Cabo Verde el domingo 21 de junio por la fecha 2 del grupo H del Mundial 2026 desde el Estadio Miami.

¿Qué canal transmite Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 21 de junio del 2026 desde el Estadio Miami.

Para Uruguay, el partido de Uruguay vs. Cabo Verde será transmitido a través de Canal 5, AUF TV, DirecTV+ Premium, Disney Plus y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Uruguay vs. Cabo Verde será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium para Perú, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En España, el partido de Ecuador vs. Curazao, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

España: 0:00 horas del lunes.

¿Qué canal TV transmite Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 5:00 PM América TV, DirecTV, DGO y Paramount+ México 4:00 PM ViX Estados Unidos 6:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 7:00 PM Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 5:00 PM DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 5:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 6:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 6:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 6:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 7:00 PM Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 7:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 7:00 PM Gen y Trece Puerto Rico 4:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 4:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 4:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 4:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 4:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 4:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 4:00 PM ViX y Tigo Sports España 00:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026

Fecha: domingo 21 de junio del 2026

domingo 21 de junio del 2026 Partido: Uruguay vs. Cabo Verde

Uruguay vs. Cabo Verde Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, América TV, y Tigo Sports

DirecTV, DAZN, América TV, y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO

Disney+ Premium, Paramount, DGO Estadio: Miami

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y Disney+ Premium.

DirecTV

América TV

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming a través de ViX.

ViX

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

TyC Sports

Disney+ Premium

Paramount

Flow TV

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido EUruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Caracol TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Caracol TV

Disney+ Premium

Paramount

Win Sports

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y Teleamazonas, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Teleamazonas

DGO

Disney+ Premium

Paramount

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

AUF TV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Uruguay vs. Cabo Verdepor Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

La 1 RTVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026?

El partido entre Uruguay vs. Cabo Verde se juega el domingo 21 de junio de 2026 en el estadio Miami.