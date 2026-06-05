Venezuela vs Turquía se enfrentarán este sábado 6 de junio de 2026 a las 17:00 horas (horario peruano) en el Inter&Co Stadium de Orlando por partido amistoso FIFA rumbo al Mundial 2026. Este duelo le sirve a la Vinotinto para medirse contra rivales mundialistas tras quedar cerca de clasificar a este certamen. Además, el cuadro llanero empieza un nuevo proceso de cara a los próximos eventos. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de Venezuela HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

¿Qué canal transmite Venezuela vs Turquía EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso rumbo al Mundial 2026 entre Venezuela vs Turquía EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 6 de junio del 2026 desde el Inter&Co Stadium de Orlando.

Para Venezuela, el partido de Venezuela vs Turquía será transmitido a través de Venevision, Simple TV y Veneven por TV abierta, cable y streaming.

En Perú, el partido entre Venezuela vs Turquía se tramsmitirá mediante la señal de Disney Plus por streaming.

En Estados Unidos, el partido entre Venezuela vs Turquía podrá verse en streaming a través de Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y FOX One.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Venezuela vs Turquía el sábado 6 de junio por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde el Inter&Co Stadium de Orlando.

¿A qué hora juega Venezuela vs Turquía por partido amistoso?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

España: 00:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Venezuela vs Turquía EN VIVO por partido amistoso?

País Horarios Canal TV y Streaming Brasil 7:00 PM ESPN, Disney+ y Zapping Argentina 7:00 PM Disney+ Premium Paraguay 7:00 PM Disney+ Uruguay 7:00 PM Disney+ Chile 6:00 PM Disney+ Premium Bolivia 6:00 PM Disney+ Venezuela 6:00 PM Venevisión, Simple TV y Televen Colombia 5:00 PM Disney+ Ecuador 5:00 PM Disney+ Perú 5:00 PM Disney+ Estados Unidos 6:00 PM Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y FOX One México 4:00 PM ESPN y Disney+ España 00:00 AM tabii

Horario, TV y dónde ver en vivo el Venezuela vs Turquía por partido amistoso

Fecha: Sábado 6 de junio del 2026

Sábado 6 de junio del 2026 Partido: Venezuela vs Turquía

Venezuela vs Turquía Hora: 16:00 (CDMX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)

16:00 (CDMX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Televen, Venevisión y SimpleTV.

Televen, Venevisión y SimpleTV. Streaming: Disney+

Disney+ Estadio: Inter&Co Stadium

¿En qué canal transmiten Venezuela vs Turquía EN VIVO hoy por amistoso en Venezuela?

En Venezuela, el partido Venezuela vs Turquía por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Venevisión, Televen y SimpleTV, señales que poseen los derechos de la selección nacional, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

Venevisión, Televen y SimpleTV

Disney+

¿En qué canal transmiten Venezuela vs Turquía EN VIVO hoy por amistoso en Perú?

En Perú, el partido Venezuela vs Turquía por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de este partido, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Venezuela vs Turquía EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Venezuela vs Turquía por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y FOX One.

Fox Soccer Plus

fuboTV

ViX

Fox One

¿Cuándo se juega el Venezuela vs Turquía por amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Venezuela vs Turquía se juega el sábado 6 de junio de 2026 en el Inter&Co Stadium.