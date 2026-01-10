La final de la Supercopa de España 2026 se disputará este domingo 11 de enero, cuando Barcelona y Real Madrid midan fuerzas en el estadio King Abdullah Sports City. Los blaugranas sellaron su clasficiación a la gran final, luego de aplastar por 5-0 al Athletic Club. Mientras que su eterno rival, Real Madrid, derrotó en el derbi madrileño al Atlético Madrid por 2-1 sin la presencia de su máxima figura, Kylian Mbappé. Este será el primer clásico español del año y se disputará en Arabia. A continuación, te mostraremos en qué canales ver la final de la Supercopa de España y dónde lo transmisten vía online.

¿En qué canales ver la final de Supercopa de España 2026 EN VIVO?

La final de la Supercopa de España 2026 será transmitido por América TV en Perú y vía online por internet en América TV GO. El canal 4 va por señal abierta y podrás ver EN DIRECTO el partido de Barcelona vs Real Madrid.

En Argentina, Paraguay y Uruguay, el partido de Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España lo pasa EN VIVO Flow Sports. Por otro lado, en Colombia lo podrán ver mediante Win Sports y Win+.

En Venezuela la transmisión de la final de la Supercopa de España 2026 lo pasa Venevisión, Meridiano Televisión e inter. Si estás en Ecuador, el partido de Barcelona vs Real Madrid va en TV y streaming por El Canal del Fútbol (ECDF). En Bolivia podrás ver el clásico por Unitel.

En Chile, no hay transmisiones de canales oficiales que pasen la final de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona vs Real Madrid.

Luego, en México y Centroamérica, la transmisión de la final de la Supercopa de España 2026 estará a cargo de Sky Sports y Sky+. Y en Estados Unidos, para que puedas ver el clásico entre Barcelona vs Real Madrid tendrás mirar la transmisión de ABC, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App y ABC App.

Finalmente, en España televisan la final de la Supercopa de España por Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

¿Dónde ver final de Supercopa de España 2026 EN VIVO ONLINE?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. América TV y Movistar Deportes América TV GO Colombia 2:00 p.m. Win Sports Win+ Ecuador 2:00 p.m. El Canal del Fútbol ECDF Argentina 4:00 p.m. Flow Sports Flow Brasil 4:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 4:00 p.m. Flow Sports Flow Uruguay 4:00 p.m. Flow Sports Flow Chile 4:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Bolivia 3:00 p.m. Unitel Unitel Venezuela 3:00 p.m. Meridiano y Venevisión inter Costa Rica 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ Honduras 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ El Salvador 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ Guatemala 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ México 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:00 p.m. ABC, ESPN Deportes ESPN App España 8:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

¿A qué hora es la final de la Supercopa de España 2026?

La final de la Supercopa de España entre Barcelona vs Real Madrid se jugará a las 2:00 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador, a las 8:00 p.m. de España. En Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil comienza a las 4:00 pm. En Venezuela y Bolivia inicia a las 3:00 p.m. y en México, Honduras, Guatemala, Costa Rica y demás países de Centroamérica a la 1:00 de la tarde.

Fecha : Domingo 11 de enero del 2026

: Domingo 11 de enero del 2026 Partido : Barcelona vs Real Madrid

: Barcelona vs Real Madrid Horario : 8:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 8:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : América TV, Win+, Flow Sports, Movistar+, ESPN, Sky Sports, El Canal del Fútbol, Venevisión, etc.

: América TV, Win+, Flow Sports, Movistar+, ESPN, Sky Sports, El Canal del Fútbol, Venevisión, etc. Estadio: Estadio King Abdullah Sports City

En Perú, la transmisión de la final de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Real Madrid será por América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). Por streaming, podrás seguir el derbi por América TV GO y MOvistar TV App.

En Argentina, Paraguay y Uruguay, la final de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Real Madrid lo pasa Flow Sports.

En México, la final de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Real Madrid será transmitida por Sky Sports. Este canal (Sky+) también televisará el partido en países como: Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Puerto Rico, entre otros.

En España, podrás ver por televisión la final de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Real Madrid. El canal que pasa el clásico será Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

