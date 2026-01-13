El Mundial de Naciones de la Kings League se está desarrollando en Brasil y han participado muchos personajes del fútbol. Uno de ellos es Neymar Jr., quien viene apoyando a su selección en el certamen.

Las redes sociales del certamen publicaron un video en el que ‘Ney’ participa de la reconocida dinámica de ‘Respuestas Incorrectas’, en donde el participante no puede contestar acertadamente.

En la última pregunta, la reporta le pregunta por el próximo ganador del Mundial de la FIFA 2026, el brasileño no tardó en responder: “Bolivia”, aseguró.