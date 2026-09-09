Las cámaras captaron el encuentro entre ambos referentes, quienes se saludaron afectuosamente con un abrazo. (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Las cámaras captaron el encuentro entre ambos referentes, quienes se saludaron afectuosamente con un abrazo. (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ GEOFF STELLFOX
Por Redacción EC

El Inter Miami y Chicago Fire se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en Soldier Field, protagonizando un duelo especial por el histórico encuentro entre Lionel Messi y Robert Lewandowski.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.