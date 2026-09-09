El Inter Miami y Chicago Fire se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en Soldier Field, protagonizando un duelo especial por el histórico encuentro entre Lionel Messi y Robert Lewandowski.

Messi representó al conjunto de Miami, mientras Lewandowski fue titular con Chicago Fire. Ambos futbolistas protagonizaron por primera vez un enfrentamiento dentro de la MLS.

Antes del partido, las cámaras captaron el encuentro entre ambos referentes, quienes se saludaron afectuosamente con un abrazo. La imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La historia entre Messi y Lewandowski estuvo marcada por la competencia individual y sus duelos con Barcelona, Bayern Múnich y sus respectivas selecciones durante los últimos años.