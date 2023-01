Carlos Univazo, conductor y creador de Cancha rival

Le auguro lo mejor. Cristiano está fuera del lote en el fútbol árabe. Normalmente la MLS y el fútbol árabe son ligas donde los jugadores que han sido notables jamás decepcionan. Están los casos de Beckham, Ibrahimovic. Uno puede sacar la línea, jugadores de la selección peruana que en otros países no han tenido momentos estelares en ese fútbol la rompen, como Carrillo o Cueva. Cristiano que es un megacrack difícil que no la rompa. Además es competitivo, nunca juega a media máquina, siempre está pensando en sus récords. Si juega al 100% la va a romper.

Sergio Moreno, periodista de GOLPERU

Le irá súper bien. Por la calidad de jugador que es, por su experiencia y por sus ganas de demostrarle al mundo que sigue vigente para el fútbol. Igual, siento que estará solo una temporada, ya que es una liga que está lejos de tener el nivel de exigencia de España, Italia o Inglaterra. Sabiendo lo competitivo que es Cristiano, estará cómodo una temporada, pero extrañará esa competencia de todos los fines de semana al más alto nivel como en Europa.

Cristiano Ronaldo chocó con Messi en algunas ocasiones. Foto: Captura.

Ángelo Torres, periodista

Cristiano Ronaldo demostró, con sus goles y su clase, que todavía tiene el talento para destacar en Europa, pero su egocentrismo lo dejó en offside ante las opciones que tuvo. CR7 priorizó el factor económico (que no está mal) para la última etapa de su carrera. Sus más fervientes fanáticos preferían haberlo visto en un equipo top europeo, pero también justifican su decisión que lo ha llevado a Arabia Saudita. Seguramente anotará muchos goles y será la estrella del torneo, pero recién en el futuro sabremos si es que eso será suficiente para su ego y complicada personalidad.

Percy Ramos, reportero en DSports

Para muchos no es el lugar perfecto para que Cristiano Ronaldo termine su carrera. Incluso, señalan que anclar en Arabia mancha su CV. Sin embargo, esas críticas fortalecen a CR7 que de inmediato respondió con un doblete en su primer partido en el Medio Oriente. El título de goleador estrella no se borra tan fácilmente, ayer fue un indicio.

Anderson López, periodista en Radio Ovación

CR7 es un jugador completo. Ayer, en el Riyadh Season, demostró que no le resultará difícil jugar en la liga de Arabia Saudita, incluso me animo a decir que se cansará de hacer goles. ¿Acabado? No, aún no. Poseen un estado físico en perfecto estado que le permite practicar cualquier otro deporte en el más alto nivel.

Cristiano debutará este fin de semana tras dos fechas de suspensión que acarreaba con el Manchester United. / GIUSEPPE CACACE

Bruno Cabala, conductor de deportes en Willax Noticias

Creo que le irá bien. A comparación de sus últimas estadías en el Calcio y la Premier League, ahora Cristiano jugará en una liga de menor nivel donde él es la figura excluyente. En la Juventus tenía hambre de gloria deportiva, y consiguió títulos locales y distinciones personales que parecían no ser suficiente. Cuando llegó al United en su segunda etapa creía que podía seguir peleando en la élite europea, pero su equipo en transición no se lo permitió, y aquí además es donde apareció la peor cara de CR7: decisiones egoístas y poco profesionales que ayudaron a su prematura salida del equipo. En Al-Nassr será distinto, en la liga de Saudí será distinto, no hay figura más importante que Cristiano Ronaldo. Rudi García, técnico de mucha experiencia sabe que el portugués está cerrando su carrera y quiere hacerlo con los flashes apuntándolo. Lo ayudará que Al Nassr siempre pelea el título. Al Hilal de André Carrillo podría complicarlo en esa pugna.

Sebastián Menéndez, periodista en Radio Ovación

Tiene todas las condiciones para realizar una gran temporada. Desde lo económico hasta lo futbolístico, posee la comodidad para hacer historia en el Al Nasrr. Infraestructura, hinchada. Se le vio una buena sociedad con el ‘Pity’ Martínez que es su compañero de equipo. Realizaron muchas paredes, diagonales entre ambos. Ganará muchos títulos. Uno de los objetivos es reducir la racha del Al-Hilal que tiene 18 títulos a diferencia del Al-Nasrr que tiene 9. Con Cristiano buscarán reducir esa brecha. Todo está dado para que Cristiano siga haciendo historia y además para que se le agregue ese valor a la liga de Arabia, que cada año viene evolucionando. En nuestro país fue muy criticada, se le veía como una liga inferior a la nuestra, pero tiene tiene todo para seguir creciendo.