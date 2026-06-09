Cuando ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las figuras más emblemáticas del periodismo deportivo volverá a estar presente. El reconocido periodista argentino Enrique Macaya Márquez se prepara para cubrir su décimo octava Copa del Mundo, ampliando un récord que lo convierte en una leyenda viva de la comunicación deportiva. A sus 91 años, Macaya integrará el equipo de DSPORTS, la señal deportiva que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 y que desplegará una de las coberturas más ambiciosas de la historia del torneo para América Latina.

La historia de Macaya Márquez con los Mundiales comenzó hace casi siete décadas. En 1958, cuando tenía apenas 23 años, viajó a Suecia para cubrir su primera Copa del Mundo como integrante de Radio Belgrano. Aquella experiencia marcaría el inicio de una trayectoria sin precedentes. Desde entonces, estuvo presente en cada edición del torneo, convirtiéndose en el único periodista del mundo que ha sido testigo directo de todos los Mundiales disputados durante los últimos 68 años.

Su carrera fue reconocida por la FIFA durante el Mundial de Qatar 2022, donde recibió un homenaje por su aporte al periodismo deportivo internacional y por una marca difícilmente igualable.

DSPORTS apuesta por una cobertura histórica para el Mundial 2026

La participación de Macaya Márquez forma parte del despliegue especial que realizará DSPORTS para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La señal deportiva reunirá a un amplio equipo de periodistas y comentaristas integrado por figuras como Gustavo Kuffner, Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, Sol Rivas, además de los exfutbolistas Sergio Goycochea y Martín Palermo.

DSPORTS confirma a Enrique Macaya Márquez para el Mundial 2026 y marca un nuevo hito en el periodismo deportivo. Foto: DSports

La propuesta contempla cobertura permanente desde las tres sedes organizadoras del torneo, con información en tiempo real, análisis y contenidos especiales destinados a los hinchas de Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Más de mil horas de programación y los 104 partidos del Mundial

Uno de los principales atractivos de la cobertura será la transmisión completa de los 104 encuentros que conformarán el formato ampliado de la Copa del Mundo 2026.

DSPORTS producirá más de 900 horas de contenidos originales, respaldadas por una programación deportiva ininterrumpida y un equipo de más de 80 enviados especiales distribuidos en las distintas ciudades sede.

El legado de Macaya Márquez en la historia del periodismo deportivo

Hablar de Enrique Macaya Márquez es hablar de la memoria viva de los Mundiales. El periodista fue testigo de la coronación de figuras históricas como Pelé, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário y Lionel Messi, entre muchas otras leyendas.

Su presencia en el Mundial 2026 no solo representa un récord estadístico. También simboliza la continuidad de una carrera dedicada a narrar algunos de los momentos más importantes en la historia del deporte mundial.

Mientras nuevas generaciones de futbolistas buscan escribir sus propias páginas de gloria, Macaya Márquez volverá a estar allí para contarlas, ampliando una trayectoria única que comenzó hace casi siete décadas en Suecia y que ahora sumará un nuevo capítulo en Norteamérica.

Macaya Márquez, ejemplo en el periodismo deportivo. | Foto composición: @mavegol / Twitter

¿Cómo ver DSPORTS y la cobertura completa del Mundial 2026?

Los hinchas podrán seguir toda la cobertura del Mundial 2026 a través de:

DGO Perú , plataforma de TV en vivo y streaming.

, plataforma de TV en vivo y streaming. DIRECTV Perú , servicio de televisión paga que incluye acceso a DGO.

, servicio de televisión paga que incluye acceso a DGO. ZAAZ Perú, servicio de internet de fibra óptica con planes que incluyen acceso a DGO.

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