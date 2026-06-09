Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A los 91 años, Enrique Macaya Márquez seguirá haciendo historia en el Mundial 2026 con DSPORTS. Foto: DSports
A los 91 años, Enrique Macaya Márquez seguirá haciendo historia en el Mundial 2026 con DSPORTS. Foto: DSports
Por Redacción EC

Cuando ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las figuras más emblemáticas del periodismo deportivo volverá a estar presente. El reconocido periodista argentino Enrique Macaya Márquez se prepara para cubrir su décimo octava Copa del Mundo, ampliando un récord que lo convierte en una leyenda viva de la comunicación deportiva. A sus 91 años, Macaya integrará el equipo de DSPORTS, la señal deportiva que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 y que desplegará una de las coberturas más ambiciosas de la historia del torneo para América Latina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.