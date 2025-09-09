Alianza Lima iniciará los cuartos final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile en condición de local, y para este encuentro ya puso a la venta las entradas.
Desde las 11:00 a.m. del martes 9 de setiembre, los abonados blanquiazules podrán acceder a una compra preferencial para el citado encuentro, a jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.
Si bien no se ha confirmado el precio de todas las tribunas, la institución íntima destacó que los boletos estarán disponibles desde los 59.9 nuevos soles.
Los hinchas de Alianza Lima que estén interesados y no sea abonados, también podrán ingresar a la ticketera Joinnus, oues la venta general inicia a las 5:30 p.m. en el siguiente LINK.
CRONOGRAMA DE VENTA
El primer partido se jugará el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que el partido de vuelta se disputará el jueves 25 del mismo mes.
Luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre, se impuso también ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final del torneo.
