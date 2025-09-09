Este martes inició la venta para el partido de ida por los cuartos de final del torneo, a jugarse en Matute.
Este martes inició la venta para el partido de ida por los cuartos de final del torneo, a jugarse en Matute.
Redacción EC
Redacción EC

iniciará los cuartos final de la Copa Sudamericana ante la en condición de local, y para este encuentro ya puso a la venta las entradas.

LEE TAMBIÉN: ¿André Carrillo a Universitario? Esto dijo Álvaro Barco sobre la posibilidad del regreso de ‘ La Culebra’ a la Liga 1 Te Apuesto

Desde las 11:00 a.m. del martes 9 de setiembre, los abonados blanquiazules podrán acceder a una compra preferencial para el citado encuentro, a jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Si bien no se ha confirmado el precio de todas las tribunas, la institución íntima destacó que los boletos estarán disponibles desde los 59.9 nuevos soles.

MIRA: Álvaro Barco sobre Alianza Lima: “Existe una rivalidad que genera mucho fanatismo, pero en algún momento tendremos que poner esto en orden”

Los hinchas de Alianza Lima que estén interesados y no sea abonados, también podrán ingresar a la ticketera Joinnus, oues la venta general inicia a las 5:30 p.m. en el siguiente .

CRONOGRAMA DE VENTA

El primer partido se jugará el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que el partido de vuelta se disputará el jueves 25 del mismo mes.

Luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre, se impuso también ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final del torneo.

