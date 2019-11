River Plate y Flamengo se enfrentarán en el estadio Monumental de Lima el próximo sábado 23 de noviembre a la 3:00 de la tarde. Y a falta de 10 días para el partido que definirá al campeón de la Copa Libertadores 2019, finalmente se liberó la venta de entradas para el público en general.

Hasta la 1:00 p.m. de este miércoles solo podían adquirir entradas los aficionados que adquirieron los boletos cuando el choque iba a desarrollarse en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, escenario elegido en primera instancia para la final. Ellos recibieron un código PIN para volver a adquirir los tickets de forma preferente a fin de que puedan asistir al choque en Lima.

El periodo de compra preferente inició el sábado 9 de noviembre y continuó hasta hoy. Después de ese periodo, los tickets se liberaron para el público en general.

En la página web de la venta de boletos ya no se exige la introducción de los códigos / PIN para realizar la compra en las dos únicas categorías disponibles: Para aficionados de River Plate y para Otro público. El martes 12 se agotaron las localidades para los fanáticos de Flamengo.

Conmebol puso a la venta hoy un total de 7.300 localidades para el público en general, de las cuales 300 son de Categoría 1 (Occidente) con un precio de US$ 250 (las cuales se agotaron en minutos) , y las 7.000 restantes se sitúan en la Categoría 2 (Oriente) con un precio de US$ 150.

¿Dónde recojo mis entradas?

Las personas que adquirieron sus entradas, ya sea en el periodo de compra preferente o en el destinado al público en general deberán recogerlas en el Estadio Monumental transcurridos los sietes días después de la compra, o el mismo día del partido, según se desprende de la comunicación que envió Eventim a sus clientes.

Hasta ahora el único lugar confirmado para recoger las entradas es el estadio monumental de Ate.

El plan de seguridad

El mismo 23 de noviembre, otros cinco eventos multitudinarios tendrán lugar en Lima, entre ellos el festival “Vivo x el Rock 2019” en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que comenzará a las 11 a.m.; y “Una noche de salsa 10”, programado en el Estadio Nacional desde las 6 p.m. Sin embargo, hasta ahora no se conoce el plan se seguridad que se dispondrá en la ciudad para ese día, en la que también habrá una carrera nocturna que iniciará y culminará en Chorrillos.

El ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró la semana pasada que el Ejecutivo aplicará en la final de la Copa Libertadores toda la experiencia adquirida en la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la cual fue considera un éxito. “Vamos a brindar todas las garantías de seguridad para que el evento de fútbol más esperado de Sudamérica pueda desarrollarse con normalidad”, subrayó en aquella ocasión.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional, coronel PNP Percy Tenorio, dijo que enviarán “la mayor cantidad de personal (al estadio Monumental)”. Sin embargo, no preciso cuántos serán los uniformados dispuestos en las inmediaciones y el interior del coloso. Tampoco refirió cuál será el plan de resguardo para los demás eventos. La comunicación al respecto debería llegar en los próximos días.