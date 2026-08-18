Neymar volvió a ser noticia, pero esta vez no por una jugada, un gol o alguna polémica dentro del fútbol brasileño. El delantero del Santos fue captado entre lágrimas mientras observaba a su hija Mavie durante una presentación de ballet. Las imágenes rápidamente se viralizaron y mostraron al futbolista visiblemente emocionado al ver a la pequeña sobre el escenario.

Mavie, hija de Neymar y Bruna Biancardi, participó junto a otras niñas de su clase en la presentación. El brasileño siguió atentamente cada movimiento desde el público y no pudo contener la emoción. Acostumbrado a jugar ante miles de personas y bajo enorme presión, esta vez el atacante vivió desde otro lugar uno de los momentos más especiales de su vida familiar.

Pero la jornada no terminó con Neymar como simple espectador. En otro video difundido en redes sociales, el futbolista aparece participando junto a otros padres en una dinámica de baile. Las niñas eran las encargadas de indicar los movimientos y el brasileño se animó a seguir la coreografía junto a su hija, dejando otra escena que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

¡DISFRUTANDO A SU HIJA! 🥹



🩰 Neymar Jr fue a la clase de ballet de su hija, y hasta le tocó bailar.



📹 brunabiancardi pic.twitter.com/Nq0992iK9g — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 18, 2026

La escena permitió conocer una faceta más íntima del atacante, actualmente jugador del Santos. Mavie nació en octubre de 2023 y es la primera hija que Neymar tiene con Bruna Biancardi. La pareja también tiene a Mel y anunció recientemente que espera otro bebé, por lo que la familia atraviesa una etapa de crecimiento.

Lejos de los estadios, las cámaras captaron a Neymar simplemente como un padre emocionado. Las lágrimas al ver bailar a Mavie y su disposición para sumarse a la coreografía dejaron una imagen diferente del futbolista: esta vez, no necesitó una pelota para convertirse en protagonista.

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