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Resumen

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Neymar protagonizó un emotivo momento durante una presentación de su hija Mavie.
Neymar protagonizó un emotivo momento durante una presentación de su hija Mavie.
Por Marco Quilca León

Neymar volvió a ser noticia, pero esta vez no por una jugada, un gol o alguna polémica dentro del fútbol brasileño. El delantero del Santos fue captado entre lágrimas mientras observaba a su hija Mavie durante una presentación de ballet. Las imágenes rápidamente se viralizaron y mostraron al futbolista visiblemente emocionado al ver a la pequeña sobre el escenario.

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