Por Kenyi Peña Andrade

La fe volvió a hacerse presente en la selección de Argentina durante el Mundial 2026. Más allá del triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde y la clasificación a los octavos de final, un gesto protagonizado por Cristian ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez llamó la atención de los aficionados y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.