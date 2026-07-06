La fe volvió a hacerse presente en la selección de Argentina durante el Mundial 2026. Más allá del triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde y la clasificación a los octavos de final, un gesto protagonizado por Cristian ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez llamó la atención de los aficionados y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes que circulan en internet se observa a ambos defensores recibiendo un recipiente con agua bendita que les acerca un integrante del cuerpo técnico. Primero la utiliza ‘Cuti’ Romero y luego se la pasa a Lisandro Martínez, en una escena que muchos interpretaron como una muestra de la importancia que tiene la espiritualidad dentro del grupo dirigido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, este tipo de expresiones no son nuevas en el seleccionado argentino. Desde hace varios años, el plantel acostumbra a tener en el vestuario una imagen de la Virgen de Luján junto a estampitas y otros símbolos religiosos, una tradición que ha acompañado al equipo en las competencias más importantes.

Aca cuando se la ponen 😭 amo que todo este filmado pic.twitter.com/XS4RDM4FPM — • cuchi • (@cuchibosterx) July 4, 2026

La relación entre la ‘Albiceleste’ y la fe incluso trascendió el terreno de juego tras la conquista del Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, llevó la Copa del Mundo hasta el santuario de la Difunta Correa, en la provincia de San Juan, acompañado por Exequiel Palacios, como un gesto de agradecimiento que reflejó la profunda convicción espiritual que comparten varios integrantes de la selección.

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