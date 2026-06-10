¡A por la primera estrella! Cristiano Ronaldo no piensa en el futuro y su único objetivo es “aprovechar el mañana para mejorar”, aseguró este martes el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez.

En una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, Martínez destacó la experiencia y el liderazgo de Cristiano en la selección, donde “es un ejemplo”.

“Nuestro capitán es un ejemplo en el día a día. Son 24 horas dándolo todo para mejorar y ayudar a la selección”, declaró el técnico.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, capitaneará a Portugal en el próximo Mundial de 2026, que según él mismo será el último de su carrera, pero según Martínez ni él ni el resto de sus compañeros piensan en el futuro.

“El enfoque (de Cristiano) es entrenar hoy, ser el mejor en el entrenamiento, y poner en práctica los conceptos mañana, mostrar orgullo por vestir la camiseta de Portugal. Y ya no hay nada más. Ese es su ejemplo. Con la experiencia que tiene, su único objetivo es usar el mañana para mejorar”, añadió.