Resumen

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El entrenador de la selección lusa destacó la experiencia y el liderazgo de Cristiano Ronaldo. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
El entrenador de la selección lusa destacó la experiencia y el liderazgo de Cristiano Ronaldo. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
/ JOHN MACDOUGALL
Por Redacción EC

¡A por la primera estrella! Cristiano Ronaldo no piensa en el futuro y su único objetivo es “aprovechar el mañana para mejorar”, aseguró este martes el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez.

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