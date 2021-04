Entrenador personal de Maradona: "No me tomó por sorpresa la muerte de Diego".

Fernando Signorini fue el entrenador personal de Diego Armando Maradona entre 1983 y 1994, etapa en la que el ‘Pelusa’ brilló y fue considerado el mejor jugador de la historia. El preparador físico conoció perfectamente al exdelantero de la selección de Argentina, formó parte de su círculo de confianza y recientemente habló sobre su fallecimiento.

“Fue muy triste pero no me tomó por sorpresa porque la última vez que lo vi en los medios, en su cumpleaños, entró a la cancha de Gimnasia en un estado casi terminal me hizo pensar que ya el final estaba muy próximo”, indicó Signorino en el programa de Las Historias de Florete de RedGol.

Acto seguido, agregó: “No había ninguna posibilidad de revertir su destino. Eso ocurrió 25 días después. Ese momento también fue bastante inexplicable porque tranquilamente lo habrían tenido que ayudar a ahorrarse el presentarse en esas condiciones”, indicó Fernando Signorini.

Triste final

Fernando Signorini lamentó los pocos cuidados que tuvo Diego Armando Maradona en sus últimos meses de vida. Cabe indicar que el ‘Pelusa’ falleció el pasado 25 de noviembre en su residencia del barrio San Andrés en Villanueva.

“Siempre uno piensa que, a lo mejor, era probable que se podía hacer algo más. Sin embargo, nadie muere en la víspera y no puedes evitar nada de lo que te va a pasar”, puntualizó.

Tras cinco meses del fallecimiento de Maradona, los problemas continúan entre las hijas del exfutbolista de la selección de Argentina y el neurocirujano Leopoldo Luque, investigado junto a otras seis personas por la muerte del ‘Pelusa’.

